加州劇毒蘑菇蔓延　兩個月內近40宗誤食中毒案例　4死3人須換肝

美媒2月6日報道，美國加州經歷了一個多雨的冬季後，一種名為死亡帽菇（death cap mushroom）的劇毒蘑菇大量繁殖。自去年11月18日至今年1月18日，當地已出現39宗相關中毒病例，其中4人死亡、3人須接受肝臟移植手術。



美媒6日報道，當地衛生部門稱，因誤食死亡帽菇而中毒的病人年齡從19個月到67歲不等，不少病人出現急性肝損傷和肝衰竭，病情迅速惡化，部分人需入住深切治療部。

死亡帽菇是世界上毒性最強的蘑菇之一，其含有一種名為鵝膏毒素（amatoxins）的劇毒化合物，全球90%的致命蘑菇中毒事件都與其相關。它們通常生長在城市公園和森林中，特別常見於橡樹下。

報道引述專家稱，加州溫暖的秋季氣溫加上早雨，導致劇毒的死亡帽菇大量繁殖。加州毒物控制系統（CPCS）三藩市分部醫療負責人Craig Smollin博士則指，當地每年通常只會有2到3宗死亡帽菇中毒事件，因此這次有將近40人中毒並非尋常的事。

專家們強調，無論死亡帽菇是生還是熟都無關緊要，即使少量食用也足以致命，並指它與許多可安全食用的品種相似。因此，加州公共衞生部（CDPH）已敦促人們今年完全不要採摘蘑菇，以免與可安全食用品種混淆。