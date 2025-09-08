毒蘑菇威靈頓牛扒殺3人案　澳洲婦被判終身監　至少坐監33年

轟動澳洲以至全球的毒蘑菇謀殺3人案，50歲的澳洲女子艾琳（Erin Patterson）9月8日被判終身監禁，至少要服刑33年才可以申請假釋，屆時她將年滿83歲。



案件發生於2023年7月，在鄰近墨爾本的利昂加薩（Leongatha）。艾琳當時謊稱自己患癌，邀請公婆等4人到自己的住所用膳，將劇毒蘑菇混入威靈頓牛肉中。艾琳的分居丈夫西蒙（Simon Patterson）臨時缺席，但西蒙父母唐（Don Patterson）與蓋爾（Gail Patterson）、西蒙母親的妹妹希瑟（Heather Wilkinson）中毒身亡；而西蒙母親的妹夫伊恩（Ian Wilkinson）一度危殆，留醫數周後始康復。

法官比爾（Christopher Beale）判案時表示，艾琳的罪行涉及對親戚信任的巨大背叛，沒有表現出任何悔意，這為所有受害者的傷口撒鹽。他說：「妳的受害者都是妳的婚姻親屬。不僅如此，正如妳在證詞中承認的那樣，多年來他們都對你和你的孩子很好。妳摧毀了帕特森和威爾金森的大家庭，還為自己的孩子帶來了難以言喻的痛苦，剝奪了他們心愛的祖父母。」

2025年9月8日，案中唯一的倖存者、西蒙母親的妹夫伊恩（Ian Wilkinson）在離開墨爾本維多利亞州最高法院時向媒體發表講話。（Reuters）

本案件審理歷經11周，超過50名證人出庭作證，提供120多件證物。檢方稱艾琳從網站上收集毒蘑菇採摘地點，自行採摘處理毒蘑菇。而艾琳始終不認罪，堅稱自己意外將毒蘑菇混入食材。其律師辯稱這是一場「可怕的意外」，她原本只是想改善料理的口味，並在意識到可能誤加野菇後，因驚慌而對警方說謊。

控辯雙方一致認為，艾琳的罪行應該判處終身監禁，比爾稱其罪行「駭人聽聞」。檢方先前呼籲艾琳不得假釋，而辯方則表示應該給予她獲釋的機會。