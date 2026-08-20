特朗普19歲孫女上大學　淚揭母親抗乳癌歷程　坦言母女曾抱頭痛哭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）長子小特朗普（Donald Trump Jr）的前妻瓦妮莎（Vanessa Trump），日前驚傳罹患乳癌，她19歲女兒近日透露母親抗癌歷程，坦言曾與媽媽「抱頭痛哭」，她並表示母親正接受治療並逐漸康復。



坦言母女曾「抱頭痛哭」

美國《紐約郵報》報道，凱伊（Kai Trump）目前就讀於邁阿密大學（University of Miami），她8月18日在接受《霍士新聞》（Fox News Digital）訪問時透露，母親罹患乳癌後，兩人今年夏天相處的時間比以往多出許多。

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凱伊透露，尤其她即將離家前往大學的一週，母女情緒格外強烈：「那一週真的哭了很多。我們有時候只是開着車，然後就突然一起哭起來。」瓦妮莎今年5月公開透露自己被診斷出乳癌，並與醫療團隊共同制定治療計畫。到了6月，她表示自己正在手術後恢復，並準備進入第二階段治療。

至於身為美國總統特朗普的孫女，她坦言，在校園內經常被其他學生認出：「我確實已經被很多人認出來了，但這就是這個姓氏所帶來的一部分。我盡量像普通的大學生一樣生活，不過確實被認出很多次，久了也就習慣了。」由於她熱衷高爾夫球，爺爺特朗普是否會現身球場支持，她笑說：「誰知道呢，也許爺爺有時間會來。他非常忙，但我們拭目以待。」

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