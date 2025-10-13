特朗普放下總統身份與孫女打高球　不忘表示：我一定要贏

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的孫女凱伊（Kai Trump）最近上傳一段一個多小時的影片，內容是在紀錄她和總統爺爺，一起打小白球的一天，罕見的視角，一窺祖孫互動。



影片中，祖孫二人以「最佳球」賽制進行對抗，特朗普展現出濃厚的勝負慾，他在影片中表示：

我會贏的對吧，我一定要贏，一定要贏。

凱伊則分享她和爺爺一起打高爾夫球已有多年，她從中學到了許多不僅關於高爾夫球，更是關於生活的寶貴經驗。

特朗普陪孫女打高爾夫球，祖孫互動溫馨。（Instagram@kaitrumpgolfer）

在球場上，兩人不僅討論高球技巧，還談及烏俄戰爭等政治議題，交談甚歡。特朗普在影片中還特別提到，凱伊的媽媽的男友、高爾夫球星老虎活士（Tiger Woods）是他的偶像。

原本計劃只打九洞的祖孫倆，因為太過盡興，最後打滿了十八洞才結束這次愉快的高爾夫之旅。這段罕見視角的影片，讓人們看到了特朗普卸下總統身份，以爺爺角色與孫女互動的溫馨一面。

