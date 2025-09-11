特朗普被14歲孫女嫌棄？網民熱議疑不想站他身旁　唇語專家曝真相

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

美國總統特朗普（Donald Trump）9月7日與14歲孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）、女婿庫什納（Jared Kushner）一同赴紐約觀看美網男單決賽，成為全場焦點。

不過，旁人卻拍到阿拉貝拉不大開心，好似要避免與站在一起，畫面在社群媒體引發熱議。對此，唇語專家還原背後真相。

9月7日特朗普與14歲孫女阿拉貝拉、女婿庫什納一同赴紐約觀看美網男單決賽，旁人卻拍到阿拉貝拉不大開心，好似要避免與站在一起。（路透社）
9月7日特朗普與14歲孫女阿拉貝拉、女婿庫什納一同赴紐約觀看美網男單決賽，旁人卻拍到阿拉貝拉不大開心，好似要避免與站在一起。（路透社）
9月7日特朗普與14歲孫女阿拉貝拉、女婿庫什納一同赴紐約觀看美網男單決賽，旁人卻拍到阿拉貝拉不大開心，好似要避免與站在一起。（路透社）

點圖放大看涉事畫面：

+11

不想站在旁邊？阿拉貝拉臭臉引熱議

《印度斯坦時報》報導，社群媒體的畫面顯示特朗普站在座位前鼓掌，接受眾人的歡呼，阿拉貝拉走過他身邊，但似乎不想與站在一起。只見她一臉擔憂地左顧右看，並與父親庫什納交談，引發外界揣測。

特朗普18歲孫女Kai身價破1.6億　着紅衣「偽競選」為能量飲料代言不止特朗普孫輩　普京透露外孫女中文流利　女兒也掌握這門語言

不少網友將影片分享在社群媒體X，推測：

阿拉貝拉不想站在有戀童癖的祖父旁邊。

唇語專家：她在找包包

唇語專家希克林（Nicola Hickling）解讀，阿拉貝拉當時其實是在詢問父親：

我的包包在哪裡？

但父親回答：

我沒有拿。

這才讓阿拉貝拉面露擔憂。

報道指出，阿拉貝拉隨後請祖父讓開，好讓她能夠找到自己的手機和包包，則堅定回應：

妳可以待在那裡。

【延伸閱讀】特朗普家族又一美女成員　17歲孫女現身共和黨大會　演說台風超穩（點圖放大瀏覽）：

+8
特朗普孫女大手筆寵好友　製「死亡Barbie粉」驚喜兼豪送10萬鑽飾美國為何推遲遣返韓國工人？　首爾駐華盛頓官員：特朗普提出疑問特朗普盟友　右翼名嘴Charlie Kirk演講時遭槍擊身亡欲證首都治安改善　特朗普罕外出用膳　遭罵「當代希特拉」| 有片學習中國「國產化」？ 特朗普為何強勢干預市場｜ 點經

延伸閱讀：

國民黨魁之爭8搶1！最新網路投票結果驚人「這人奪最高票」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

特朗普
美國共和黨
TVBS新聞網