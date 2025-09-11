特朗普被14歲孫女嫌棄？網民熱議疑不想站他身旁 唇語專家曝真相
撰文：TVBS新聞網
美國總統特朗普（Donald Trump）9月7日與14歲孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）、女婿庫什納（Jared Kushner）一同赴紐約觀看美網男單決賽，成為全場焦點。
不過，旁人卻拍到阿拉貝拉不大開心，好似要避免與站在一起，畫面在社群媒體引發熱議。對此，唇語專家還原背後真相。
不想站在旁邊？阿拉貝拉臭臉引熱議
《印度斯坦時報》報導，社群媒體的畫面顯示特朗普站在座位前鼓掌，接受眾人的歡呼，阿拉貝拉走過他身邊，但似乎不想與站在一起。只見她一臉擔憂地左顧右看，並與父親庫什納交談，引發外界揣測。
不少網友將影片分享在社群媒體X，推測：
阿拉貝拉不想站在有戀童癖的祖父旁邊。
唇語專家：她在找包包
唇語專家希克林（Nicola Hickling）解讀，阿拉貝拉當時其實是在詢問父親：
我的包包在哪裡？
但父親回答：
我沒有拿。
這才讓阿拉貝拉面露擔憂。
報道指出，阿拉貝拉隨後請祖父讓開，好讓她能夠找到自己的手機和包包，則堅定回應：
妳可以待在那裡。
