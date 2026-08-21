白宮紅人Natalie Harp捲爭議　傳1年未申請安全許可　疑接觸機密

美國總統特朗普（Donald Trump）的美女助理、近來備受注目的白宮「紅人」哈普（Natalie Harp）捲入爭議，美媒8月19日引述消息人士報道，哈普入職白宮後有逾1年時間未申請安全許可（security clearance），期間在總統身邊卻疑可接觸敏感機密訊息，至最近幾個月才在白宮職員施壓下讓步。



+ 1

美媒MS NOW引述兩名消息人士指，哈普在1年多的時間內多次拒絕申請白宮工作人員通常要獲得的例行安全許可（security clearance），至白宮法律顧問辦公室和保安官員日益提出擔憂後，總統親自介入，哈普終在最近數個月內填交表格，申請及獲得安全許可。

哈普拒絕申請原因不明，但報道也有談到填寫表格過程繁瑣，表格會收集背景信息，包括過往居住地、財務記錄和海外聯繫，申請程序並會啟動聯邦背景調查。

2026年7月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其行政助理哈普（Natalie Harp）的陪同下，出席在特拉華州多佛空軍基地舉行的陸軍軍人遺體移交儀式。（Reuters）

消息人士指，哈普極常在總統身邊，每日都會負責過濾特朗普能接觸的大部份訊息，這引發白宮西翼內部人士的不滿，消息人士形容她能接觸最敏感訊息，權限幾乎超過所有其他白宮高級官員。

另一位消息人士更指，白宮高層曾試圖限制哈普全天候接觸特朗普，但未能成功。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）回應傳媒提問時指，哈普現時持有安全許可，是總統團隊內忠誠且勤奮的成員。