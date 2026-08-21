農曆七月｜內地女新加坡偷吃祭品辯稱：不算偷　疑為博流量捱批

「出國打工不容易啊，都是省吃儉用的，新加坡的水果又貴啊！」女子疑為流量挑戰禁忌，拍片撿農曆七月路邊祭品吃，引起熱議。



農曆七月期間，不少善信會準備祭品，在路邊祭拜亡魂，並焚燒香燭和冥紙祈求平安。

一些廟宇和會館也會舉辦活動慶贊中元，包括普度儀式、歌台表演等。此外，華人習俗對農曆七月有不少禁忌，例如忌在「鬼月」置產、喬遷、婚嫁等，以免觸犯禁忌。

然而，一名自稱來自中國四川、在新加坡擔任巴士車長的女子，近日被指拍攝影片撿拾路邊祭拜水果，還稱「這個不算偷」，引起關注。

影片中，女子蹲在路旁，拿起祭拜用的蘋果和橙，笑眯眯地對着鏡頭說：「出國打工不容易啊，都是省吃儉用的，新加坡的水果又貴啊！」

她隨後撿起橙，並笑着說道：「今天撿了拜了菩薩的水果來吃，這個不算偷哦。謝謝哈菩薩，跟菩薩講了的。」

影片過後迅速流傳，並在多個手機聊天群組傳開，眾人議論紛紛，有的公眾認為，可能會冒犯「好兄弟」，有的則擔心有食品安全問題。

圖為2020年4月7日，新加坡魚尾獅公園的景色。（Getty）

不過，也有人覺得若祭品無人認領，與其浪費，不如讓有需要的人食用，因此無須大驚小怪。

影片的結尾，並沒有拍到女子實際吃下水果。如今相關影片已被移除。

刻意挑戰民間禁忌 民俗學家：不妥當

為了拍攝能夠吸引流量的影片，刻意挑戰民間禁忌，民俗學家認為不妥當。

徐藝庭提醒，農曆七月本就是民間認為陰氣較重、禁忌較多的時期，不應為了流量而刻意挑戰。

「在這種『力量』最強的時候去挑戰或冒犯，很可能會自食其果。我不是在詛咒，我們最好就是守着規則來，即使不相信，也不要去挑戰，應該要尊重。」

至於拍攝者是否需要「補救」，她建議應回到原本地點重新祭拜，最好找懂相關習俗的親友陪同，並準備至少雙倍的供品，向十方怨靈誠心道歉，以示尊重。

本文獲《聯合早報》授權刊載

