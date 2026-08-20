新加坡都有劏房？幾十呎月租高達4400港元　租客咬牙苦撐極心酸

新加坡是亞洲住宅租金最貴的城市，許多勞工階級只能租得起分租套房，這種房間又被稱為「口袋房」(類似香港的劏房)，因為空間極為狹窄，通常只有1坪到2坪（約35-70平方呎），只能勉強放一套單人牀，月租金竟然要700新幣（約4400港元）。



這不是個案，新加坡許多房東自己揹着高額房貸，只能把防空洞、儲藏室整修出租，整層公寓隔間也越切越小，收租才能勉強跟房貸打平。

48歲的菲律賓籍工程師Jao Santos，張開雙臂就能碰到房間兩面牆。（YouTube@TVBS NEWS）

48歲的菲律賓籍工程師Jao Santos，張開雙臂就能碰到房間兩面牆，他形容：「你看看，我能同時碰到兩面牆，就這麼小。」這間只有1坪大的房間，擺一張單人牀、一個置物櫃就滿了，人幾乎沒地方站，月租卻要700新幣。

「口袋房」詳細圖集▼▼▼

沒有衣櫃，Jao Santos的衣服只能掛在牆上，電腦也堆在角落沒地方用。他說：「跟以前比，以前我所有東西都用得到，但在這裏我只能用我的牀，我連一個衣櫃都沒有。」行李箱全部疊在鐵架上，他也提到：「我還有一台電腦，但現在根本不能用，只能堆在這裏。」

這種房間當地仲介稱為「口袋房」，房東閒置的儲藏室、甚至防空壕，都能隔出來出租。CNA記者再走訪另一名房客，居住空間更誇張，比哈利波特住的碗櫥還小，月租600新幣。CNA記者Abigail Ng帶着捲尺實測：

我帶了一把捲尺，想看看我們這位房客到底分到多少空間，大概是98厘米，房間的長度180厘米。

牀墊只有160厘米，東西一堆上去幾乎很難平躺。

另一位租客的牀墊只有160公分，東西堆上去幾乎很難平躺。（翻攝自CNA）

新加坡「口袋房」房間越切越小、租金越來越貴，源頭是供需失衡。疫情期間住宅營建停擺，新屋供給少，租屋需求卻同時暴增，租金在2022年一口氣漲了近3成。

房產研調機構Mogul.sg研究總監Nicholas Mak認為，出租房間應該要有合理坪數：「我認為出租給房客的房間應該要有合理的坪數，大概最小3.6到4.5坪左右。」但實際上專家還是太樂觀了，前述98厘米乘180厘米的房間，只有0.5坪，不到專家低標的七分之一。他也直言：「如果要出租的房間小到跟防空壕或民防避難室一樣，我認為對一般人來說空間真的太小，尤其還要放自己需要的東西，像是書、行李、衣服這些。」

房客Jao Santos在自己的租屋內。（翻攝自CNA）

新加坡法令規定，組屋僅原始格局內的臥室能出租，儲藏室、防空洞不得作為臥室出租；但私宅則沒有面積下限，只限制同住人數，90平方米以下最多住6人。門檻一鬆，房東的算盤就打得響──整戶出租月收約3000新幣，隔成幾間小房間出租，月收可以衝到6000新幣，足足多賺一倍。

Nicholas Mak也提醒，這種現象背後是供需失衡撐出來的畸形市場：「不過在租屋需求遠超過供給的時期，房東推出這種小房間出租，可能就變成一個願打、一個願挨的局面。」

不是所有房東都是吸血鬼，不少人自己也揹著高額房貸。新加坡房東Josephine Liu就說，她之前把公寓整戶出租給一個家庭，租金根本不夠繳房貸：

我之前有一間公寓，2020到2023那三年，整戶租給一個家庭，我們收到的租金根本不夠繳房貸，至少還短少2到3成。

她後來砸下台幣500萬元，把一棟30年老別墅改成8間共居套房，租金收益多了5成。這樣的改建分租不是少數，過去一年，裝潢業者接到的房東詢問量成長了4倍。住宅調研機構主管Josh Rose-Nokes觀察：

過去5年，我們看到私宅租金大概漲了50%。負擔能力真的很關鍵，對房客來說，租一個房間是進入私人租屋市場便宜得多的入場券。

也有投資客嗅到商機，專挑有大客廳的物件，隔出更多房間出租。新加坡投資客Arthur Lim說：「我看到在那個大客廳裏多隔幾間房的潛力，空間足夠放基本配備，一張牀、一張書桌、一個雙門衣櫃，所以只要很小的裝修工程就能把空間最佳化。」

房間越切越多，住在裏面的如果是小孩呢？新加坡媒體就曾走進低收入租賃組屋，一家人擠在只有8坪、大約3個車位大的空間裏，當時新加坡有超過2.3萬名孩子過着類似的生活。租賃組屋住戶Wong Hai Fung在鏡頭前介紹自己的家：「哈囉，我叫Wong Hai Fung，我帶你參觀我的家，我卧房就在這裏，我睡在這張牀，我爸媽睡在那邊。」她也說：「低收入就是薪水低，意思是你沒有太多錢。」

【延伸閲讀】成都千呎凶宅5個月拍賣3次 起拍價狂跌至16萬 網民：到底有多兇

+ 11

空間狹小，也讓孩子失去自在感。租賃組屋住戶Vivian Tan說：「因為空間很小，孩子可能會不自在，而且這裏也真的沒什麼可以做的。」另一位住戶Wardina則坦言，狹小的居住環境讓她周末幾乎足不出戶：「因為周末我幾乎都待在家，根本不會出門。周末大部分時間就是待在這裏，我媽媽在上班。」

CareKids主任Catherine Foo指出，這種居住環境對孩子的身心發展有負面影響：「孩子會覺得不自在，他們容易產生孤獨感、憂鬱，有時候也會影響到課業表現。」

從2023年到現在3年間，新加坡市面流行的口袋屋，已經從8坪縮小到1坪，租客只能咬牙苦撐，等待翻身的機會。

延伸閲讀：

日本16歲高中妹「廁所產下男嬰」 竟棄置害身亡 遭逮不認罪

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】