搭機看影片吵到人？聯合航空出手　機艙「不戴耳機」恐終身禁飛

在飛機上遇到鄰座乘客大聲播放TikTok或影集，常是許多旅客的噩夢。美國聯合航空（United Airlines）決定不再只是口頭勸導，於2月27日正式修訂運輸合約（Contract of Carriage），將 「強制使用耳機」 提升至法律條約層次。



不再只是公德心！拒戴耳機列入「拒絕運送」條款

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，根據聯合航空最新修訂的合約內容，任何在機上收聽音樂、觀看影片或瀏覽發出聲音之社群媒體的乘客，都必須戴耳機。

這項規定被正式納入Rule 21「拒絕運送」（Refusal of Transport）項目。空服員有權要求違規乘客停止擴音，若旅客拒絕配合，航空公司保留將其請下飛機的權利。對於情節嚴重或屢勸不聽者，聯合航空可採取「永久拒絕服務」的極端措施，意即該旅客可能面臨終身禁飛。

星鏈（Starlink）普及推動新規 擴音魔人成公敵

聯合航空指出，隨著機上Starlink高速WiFi的普及，機艙噪音污染日益嚴重。旅遊專家基斯（Scott Keyes）向CBS表示，雖然各大航空長期以來都鼓勵戴耳機，但聯合航空是全美首家將其提升到具備法律約束力且違規可趕下機層級的大型航空公司。

「這符合絕大多數旅客的期待。」基斯強調：「通常只有少數人在飛機上製造噪音，這是一種妥善處理這些行為的優雅方式。」

忘記帶怎麼辦？聯合航空：部分航班提供免費耳機

聯合航空也展現了彈性的一面。若旅客出門太趕忘了攜帶耳機，航空公司在官方網站表示，只要機上有多的備品，空服員將會免費提供有線耳機。航空公司寫道：「如果您忘記帶耳機上飛機，不用擔心，您可以向空服員領取免費耳機。」但也提醒此服務視機上供應情況而定。

