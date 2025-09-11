911事件24周年｜「兩件事」證美國變得更加危險！

24年前的9月11日，恐怖分子劫持4架民航客機，對美國境內目標發動了自殺式襲擊。兩架撞上世貿中心雙子塔，一架撞上五角大樓，另外一架墜毀在賓夕法尼亞州。此次襲擊共造成2,996人死亡，成為美國本土歷史上遭遇的最大規模恐襲。



24年後的9月11日前夕，先是在美國默許下以色列肆無忌憚的襲擊了卡塔爾首都多哈，後是31歲的特朗普鐵杆支持者查理柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學演講時遭槍擊身亡。別看這兩件事表面上絲毫沒有聯繫，但實際上，都是美國越來越危險的訊號。



911事件後，美國將恐怖主義視作最大威脅，發動了長達20年的反恐戰爭。資料顯示，在911事件後的20年間，美國耗費約8萬億美元（約62.3萬億港元）在全球85個國家開展反恐行動，導致直接死於戰爭的人數達90萬人，其中美軍死亡約7000人，造成難民和流離失所人口超過3800萬。

美國也付出了慘重的代價。雖然美國在兩場主要戰爭中迅速達成了推翻政權、重構制度的目標，但美國對中東地區的地理形勢、相關國家軍事實力認知不足，而加上擅長遊擊戰的恐怖組織藏匿在偏遠山區，難以清剿，導致美軍在後續治安戰中深陷泥沼。

2025年9月10日，美國猶他州，總統特朗普（Donald Trump）盟友及右翼評論員柯克 (Charlie Kirk) 在猶他谷大學（University of Utah Valley）​​出席演講活動。（Reuters）

但隨着形勢的變化，美國草草結束了反恐戰爭，將主要精力再次轉向了大國競爭。反恐戰略面臨困境、恐怖主義威脅下降與新興大國崛起等多重因素，推動美國國家安全戰略發生根本性轉向。

24年後的今天，美國似乎「好了傷疤忘了痛」，忘了霸權主義和強權政治才是誘發911事件的根本原因。特朗普重返白宮後，以「美國優先」為原則，以單邊主義、強權政治取代多邊規則，不擇手段地追求在安全、經貿等領域的絕對利益，霸權霸道霸淩行徑愈發肆無忌憚。

在地緣政治上，特朗普多次無視國際法和國際關係基本準則，揚言吞併他國領土，宣稱「讓加拿大成為美國第51個州」、「吞併格陵蘭島」，一度還聲稱要接管加沙並將巴勒斯坦人驅逐到埃及和約旦……在經貿往來上，特朗普堅持本國利益優先，對外濫施關稅，嚴重違反世貿組織規則，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，嚴重損害他國正當發展權益。

在國際合作上，特朗普將自身利益淩駕於國際公利之上，對國際規則合則用、不合則棄，密集「毀約退群」，接連退出《巴黎協定》、世界衛生組織和聯合國人權理事會等多個國際多邊機制。這種恃強淩弱的做法，只會讓越來越多的國家感到恐懼，只會增加相關國家或組織對美國的不滿甚至仇恨。

2025年9月9日，以色列向在卡塔爾多哈正舉行會議的哈馬斯官員發動空襲。哈馬斯稱，襲擊造成六人死亡，其中包括首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）的兒子。哈馬斯表示，其最高領導層倖免於難。從網上影片可見，事發一刻現場出現多下巨響，民眾慌忙逃離現場；被擊中的大樓出現紅紅火光，其後冒出濃煙。（X@GloriaEterna22）

特別在以色列問題上，已經引發了眾怒。以色列加大對加沙地區的軍事行動，如同一石激起千層浪，引發國際社會的強烈反對。在民間層面，抗議以色列暴行的遊行示威活動不斷爆發，在政治層面，就連過去支持以色列的德國、法國、英國、澳洲、加拿大等西方國家，如今也是紛紛譴責警告阻止以色列的這一行為。

但以色列完全不管不顧，日前轟炸了卡塔爾首都多哈的一棟建築，想要炸死了五名在這裏開會的哈馬斯領導人。卡塔爾作為牽線搭橋和提供談判場地的中立國家，為和談斡旋了幾個月，結果美以利用哈馬斯對於卡達的信任，聚集在卡達商議和談條件的時候，把他們一鍋端了。可以說，現在美國和以色列的形象連極端分子都不如。就問，這是不是恐怖襲擊？

（編按：哈馬斯政治局成員欣迪（Suhail al-Hindi）其後證實，哈馬斯領導人躲過以色列「懦弱的暗殺企圖」。但包括哈馬斯首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）的兒子兼辦公室經理在內的5人死亡。）

其實道理很簡單，以色列你能保證每次都打贏嗎？美國能保證它一直是世界霸主支持以色列嗎？有沒有想過以色列輸了以後，或者是美國的霸權隕落以後的結局？以色列打贏中東世界可滅不了中東世界，而中東世界打贏了以色列一次就可以滅掉它，這就是以色列的死穴，沒有容錯率，你可以打贏無數次，但是不能失敗一次。以色列只要敗一次，就會被一圈有噱頭的中東國家上門給他生吞了，這就是仇恨的積累。

近年來，美國政治極化與社會撕裂愈演愈烈，民眾對政府失去信任。不同黨派、族群、宗教和政治立場之間難以建立跨越分歧的對話機制，敵意愈發明顯。(Reuters)

對於未與自己「保持隊形」的國家，美國不惜向當地的恐怖組織大力「充值」、縱容扶持，禍亂他國安全和地區穩定。對於以色列的「全球打擊」又是縱容。這種基於私利的「雙標」反恐，既助長了恐怖主義的囂張氣焰，也嚴重動搖了世界各國合作反恐的信任基礎，對美國自身而言也是有百害而無一利，只會搬起石頭砸自己的腳。

換一個角度，美國國內也已經瀕臨「內戰前夜」。近年來，美國政治極化與社會撕裂愈演愈烈，民眾對政府失去信任。不同黨派、族群、宗教和政治立場之間難以建立跨越分歧的對話機制，敵意愈發明顯。

美國兩黨的對立已從政治辯論演變為暴力對抗。2024年總統競選期間，特朗普經歷刺殺未遂，賀錦麗的競選辦公室遭到槍擊，針對選舉工作人員的人身威脅頻發。再到這次MAGA年輕領袖被一槍斃命。美國社會經濟不平等不斷加劇，社會貧富差距持續擴大，階層固化日趨嚴重，高收入與低收入兩大階層的裂痕愈發明顯。

「非我族類」的對立與博弈也在持續撕裂美國社會。伊斯蘭社區、非法移民因為被廣泛懷疑與恐怖主義有關，遭受了嚴重的社會歧視和壓迫。當一個國家的內部矛盾達到如此程度，發生本土恐怖襲擊的風險顯著上升，如果任由局勢惡化，美國甚至有可能爆發內戰。

凡事有因果，美國種下的因他日必有惡果。24年過去了，居然因為美國，世界面臨的安全挑戰比以往更加複雜多元。對911事件最好的紀念，一定是反思並避免歷史悲劇重演......