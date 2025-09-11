911事件24周年　適逢聯合國大會與猶太新年　紐約市警方加強保安

2025年9月11日是美國911恐襲24周年，美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）10日宣布，當地將於往年般，在全市關鍵地點加強警力部署。另外，以色列對位於卡塔爾的哈馬斯（Hamas）高層發動空襲後，紐約市警察局（NYPD）表示，他們已在該市外交、宗教等地點加強戒備，並將持續中東局勢升溫可能對紐約市造成的影響。



紐約市警察局長Jessica Tisch稱：「基於威脅報告，每年此時圍繞9.11周年紀念、聯合國大會和猶太新年期間（的威脅活動）會增加，我們正監控針對關鍵基礎設施的威脅，包括連接皇后區與曼哈頓的橋樑和隧道。」

在以色列對發動突襲後，紐約警方9日在社交媒體X發文，稱正密切關注卡塔爾的局勢。

警方強調：「出於謹慎考慮，我們正在向紐約市各地的宗教、文化和外交場所部署更多警力，並與各聯邦合作夥伴進行協調。」

亞當斯翌日晚在社交媒體稱：「紐約民眾，在你們的夜間通勤途中—尤其是在過橋和穿過隧道時—可能會注意到警力增加。」

他補充指，當地警方正密切監控任何可能威脅紐約市基礎設施的威脅，且正與聯邦執法機構合作，在關鍵地點加強了安全保障。

2025年9月10日，美國紐約市，多名警員在911恐襲國家紀念博物館（National September 11 Memorial & Museum）外戒備。（Getty）

2001年9月11日，極端組織阿爾蓋達（Al Qaeda）成員騎劫4架客機，其中三架撞向紐約世貿中心及五角大樓，第4架機在賓夕法尼亞州墜毀，導致3,000人死亡。