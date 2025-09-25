特朗普大整蠱　白宮總統肖像牆　拜登遭自動簽名筆照片取代｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一直嘲笑前總統拜登（Joe Biden）是老糊塗，甚至指控其在任期間，一直依賴自動簽名筆，而不是其本人親自簽署文件。白宮9月24日在其社交平台發布照片，可以見到特朗普正注視白宮西翼柱廊牆上的「總統星光大道」（Presidential Walk of Fame），牆上掛的是45位曾擔任美國總統的肖像，唯獨是拜登的肖像不見了，只見到一張自動簽名筆簽名的照片。



白宮總統特別助理兼通訊顧問上傳影片展示「總統星光大道」：

從白宮總統特別助理兼通訊顧問馬丁（Margot Martin）發布的影片可見，白宮西翼的長廊上掛滿了歷任美國總統的肖像。

當鏡頭聚焦牆上的肖像，我們見到卡特（Jimmy Carter）、列根（Ronald Reegan）、老布殊（George H. W. Bush）、克林頓（Bill Clinton）、小布殊（George W. Bush）以及奧巴馬（Barack Obama）。

白宮發布總統肖像牆的照片：

當畫面來到2016年出任總統的特朗普之後，只見到一個用自動簽名筆簽署的簽名出現在拜登的名字上面。有評論認為，特朗普此舉與他過往言論一致，他曾多次指控拜登在2020年當選後，由幕僚利用自動簽名筆代替其本人簽署文件，導致他連自己簽了什麼文件也不知道。