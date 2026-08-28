涉二戰後歐洲最大屠殺 　「波斯尼亞屠夫」姆拉迪奇病逝終年83歲

涉二戰後歐洲最大屠殺、有「波斯尼亞屠夫」之稱的前波黑塞族武裝司令姆拉迪奇（Ratko Mladic）8月27日在海牙一間醫院病逝，終年83歲。他生前被海牙國際法庭控告犯下種族滅絕罪、戰爭罪及反人類罪等11宗罪，其中10宗罪成，並在2017年被裁終身監禁。



姆拉迪奇是1992至1995年爆發的波斯尼亞戰爭中，謀劃斯雷布雷尼察（Srebrenica）種族清洗行動的策劃者之一，戰爭造成超過10萬人喪生，並使超過100萬人流離失所。

1995年1月1日，圖為姆拉迪奇和當地指揮官會面。. (Photo by David Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)

國際法庭周四確認姆拉迪奇的死訊，並指有法官已下令全面調查他的死亡情況。他近年因多次突發中風身體狀況欠佳。

姆拉迪奇於1943年3月12日出生在波黑中南部塞族共和國一個偏遠的村莊，家境貧困，幼年喪父，母親獨自撫養他和另外兩名子女。他的父親是塞爾維亞族，也是由塞族共產黨領導的游擊隊抵抗運動成員。當時是二戰時期，該地區屬於一個納粹扶植並由狂熱的克羅地亞民族主義者主導的國家——克羅地亞獨立國。

年輕時，姆拉迪奇曾是一名金屬工人，但不久後便轉向軍事領域。憑藉敏銳的頭腦、強健的體魄以及能夠激發部下高度忠誠的個人魅力，姆拉迪奇在南斯拉夫人民軍中迅速升遷。

直到1995年，姆拉迪奇領軍的塞族部隊為報復波斯尼亞武裝份子殺死族人，攻佔斯雷布雷尼察，用卡車運走約8000名信奉伊斯蘭教的波斯尼亞男子和男童，其後在附近樹林屠殺他們和集體掩埋。姆拉迪奇也因此事被稱為「波斯尼亞屠夫」。

儘管如此，不少波斯尼亞塞族人仍視姆拉迪奇為英雄。有報道指，當地媒體仍未有清楚報道當年塞爾維亞部隊在姆拉迪奇的指揮下，做過甚麼事。

聯合國為審理前南斯拉夫內戰中嚴重違反國際人道法罪行，而設立特設國際法庭「前南斯拉夫問題國際刑事法庭」。該法庭審判了姆拉迪奇和當時波士尼亞塞族領袖卡拉季奇（Radovan Karadzic）等近百名應對巴爾幹戰爭暴行負責的人，姆拉迪奇的審判是最後幾宗備受矚目的案件之一。

2017年，ICTY在11月22日對姆拉迪奇作出審判，可算是為受害者討回公道。（Reuters）

姆拉迪奇在2014年的聽證會上提出異議，稱：「我不承認這個法庭，」被裁決時，他大喊：「這全是謊言，你們都是騙子！」

國際法庭2017年判處他終身監禁，法官稱他所犯下的罪行堪稱「人類所知最令人髮指的罪行之一」。前聯合國人權事務高級專員侯賽因（Zeid Ra'ad Al Hussein）在姆拉迪奇被定罪後形容他為「邪惡的化身」。姆拉迪奇提出上訴，但於2021年遭駁回並維持原判。