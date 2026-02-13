嚴過美國仍出事？加拿大校園槍擊案引爆爭議　揭「千萬槍支」隱憂

加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）10日發生一起傷亡慘重的校園槍擊案，這極可能引發各界對於加拿大是否應進一步加強槍支法律，以防止類似攻擊再次發生的嚴格審視。



這次攻擊事件發生在距離溫哥華以北約415英里（667公里）的偏遠城鎮滕布勒嶺（Tumbler Ridge），造成9人死亡、25人受傷。當局表示，嫌犯隨後被發現死於自殘傷口。

相關圖輯：加拿大校園槍擊案9死 警方：槍手是18歲變性女子曾有精神問題

+ 3

根據英國BBC報導，目前，加拿大各省的槍支所有權主要由渥太華聯邦政府監管，且其法令比美國大多數州都還要嚴格。雖然與南部鄰國美國相比，加拿大的大規模槍擊事件相對罕見，但槍擊致死案佔所有謀殺案的比例，仍顯著高於英格蘭、威爾斯或澳洲。

加拿大現行槍支法令：執照審查嚴格、手槍買賣凍結

根據加拿大的《槍支法》（Firearms Act），槍支必須保持上鎖且不裝子彈。任何想購買槍支的人都必須經過廣泛的背景調查，並持有執照。根據2021年的政府統計數據，全加拿大有超過220萬人持有槍支執照，約佔成人人口的7.7%；當年估計有1,000萬件槍支在國內流通。

根據一個獲得加拿大皇家騎警（RCMP）統計數據的槍支所有權網站顯示，截至2023年，英屬哥倫比亞省共有355,678張槍支執照，相當於每10萬人中有6,240張執照。但該網站也提醒，許多人是在沒有執照的情況下非法擁有槍支。

此外，自2022年起，加拿大已在全國範圍內凍結手槍的銷售與轉讓。今年1月，政府啟動了全國性的槍支回購計畫；然而，在諾華斯高沙省布雷頓角（Cape Breton）的一項聯邦試點計畫中，目標收集200支槍，最後僅收回26支。

延伸閱讀：澳洲悉尼槍擊案｜英雄不止一人 退休夫婦曾撲上欲奪槍雙雙中彈亡

+ 4

盤點加拿大歷年重大槍擊案：近年攻擊事件頻傳

本次校園槍擊案是過去十年來一連串攻擊事件中的最新一宗。2020年，一名偽裝成警察的槍手在東岸的諾華斯高沙省（Nova Scotia）於兩天內殺害了22人，這是加拿大歷史上最慘重的集體槍擊案。在那次攻擊後，加拿大禁止了大多數軍用等級的攻擊性武器。

2017年，一名槍手在魁北克省的魁北克市清真寺殺害了信徒，攻擊者被判處終身監禁。一年前（2016年），在沙斯卡寸旺省（Saskatchewan）西部的拉洛什（La Loche）有4人喪生，其中包括兩名校園受害者，一名17歲的攻擊者隨後被判處終身監禁。

2014年，加拿大西部亞伯達省（Alberta）的艾德蒙頓發生槍擊案，造成包括兩名兒童在內的8人死亡。而加拿大最慘重的槍擊案之一發生在數十年前的1989年，一名槍手在蒙特婁理工學院發動針對女性的攻擊，導致14名女性喪生。

延伸閱讀：

影音／泰國校園槍擊案！18歲男挾持師生開火 校長中彈不治身亡

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】