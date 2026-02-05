1746個玩具水槍螺絲母被指「槍支零件」　江蘇五金廠老闆判監4年

江蘇省南通市一家五金工廠，生產了1746個螺絲母被認定為「槍支零件」，老闆遭被判處有期徒刑4年，但老闆父親喊冤，表示這批螺絲母是玩具商訂製，要裝在「玩具水彈槍」上，已對案件提出上訴。



綜合內媒報導，62歲的老闆父親馬建表示，這家五金廠他開了20多年，主要製造五金零配件，其子馬曉強大學畢業後接手經營。為順應市場需求，工廠從6、7年前轉型生產瞄準鏡配件，因為南通市是全球最大的槍用瞄準鏡生產地，但因內地政策禁槍，產品全部外銷。

江蘇省南通市一家五金工廠，生產了1746個螺帽被認定為「槍支零件」，老闆遭被判處有期徒刑4年。（微博@搜狐新聞）

生產螺母被認定槍支散件老闆判刑：

+ 4

豈料2022年6月，警察突襲工廠，帶走一批螺絲母，警方認定1977個螺絲母中，有1746個為「槍支零件」，並以此對起訴馬曉強。當時馬曉強解釋，這批螺絲母是玩具商訂製，用於「玩具水彈槍」，案件審理時，警方雖進行螺絲母與AR-15槍管互換實驗，但多次失敗。西南政法大學司法鑑定中心也認定，螺絲母為金屬緊固件，用途廣泛，並非槍械主要零部件。

但法院都未採納這些意見，判處馬曉強4年有期徒刑，他不服當庭提出上訴。馬建無奈地說，如今他健康狀況越來越差，仍努力營救兒子，打官司更花去超過百萬人民幣，最揪心的是，上小學的孫女每次問起父親去向，他只能說「爸爸去偏遠的國家工作」，如今他盼二審逆轉，重拾往日生活。

延伸閱讀：14歲少年持假槍打劫金舖 跆拳道黑帶店員淡定勸止不果徒手擒拿

+ 16

延伸閱讀：

豪砸4百萬買彩券沒中獎！他怒告彩券行老闆求償 陸法院：駁回

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】