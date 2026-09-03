僅6歲子倖存　墨西哥樂手與孕妻幼女家傭愛犬遭綁殺　熟人被捕

墨西哥一名獨立搖滾樂隊鍵琴手9月2日在城郊一處豪宅被發現遭綁起射殺，同場死者還包括他懷孕約4個月的妻子、3歲女兒、一名21歲女傭，以及家中寵物狗。這名樂手的6歲兒子事發後被發現在現場，未有受傷。



路透社報道，38歲死者梅倫德斯（Jonathan Melendez）是墨西哥獨立搖滾樂隊Camilo Septimo的鍵琴手兼作曲人。

墨西哥一名獨立搖滾樂隊鍵琴手2026年9月2日在城郊一處豪宅被發現遭綁起射殺。死者梅倫德斯（Jonathan Melendez）是墨西哥獨立搖滾樂隊Camilo Septimo的鍵琴手兼作曲人。（影片截圖）

墨西哥州檢察官辦公室表示，槍擊發生於8日晚，梅倫德斯夫婦、年幼女兒及一名21歲女傭均中槍身亡，遺體被發現時均被膠紙綑綁，3歲女童頭部中槍，另有兩名死者頭部中槍，一人背部中槍。

檢方指已拘捕兩名疑犯，其中一人是梅倫德斯的熟人，可能利用與死者關係進入涉案豪宅，鄰居報稱聽到叫喊聲和槍聲，警方在午夜前於案發單位內發現屍體。

Camilo Septimo原定本月稍後在邊境城市華雷斯城（Ciudad Juarez）演出。Camilo Séptimo成立於2013年，憑藉著將迷幻合成器與浪漫抒情歌詞完美融合的獨特風格，迅速在墨西哥獨立樂壇嶄露頭角，2014年推出首張迷你專輯《Maya》，當中收錄的《No Confíes en Mí》和《Te Veo en el 27》等單曲一經推出便大受歡迎。

《Maya》這張作品不僅讓他們迅速打開知名度，更讓他們在次年順利登上拉丁美洲最具指標性的Vive Latino音樂節舞台，並陸續為Foals和Twenty One Pilots等國際知名樂團擔任演唱會開場嘉賓。

Camilo Séptimo在2017年迎來音樂生涯的里程碑，發行首張正規專輯《Óleos》，奠定其在拉美流行樂壇的地位，其中最具代表性的抒情神曲《Miénteme》在串流平台上斬獲破億次的播放量，連同《Vicio》和《Ser humano》等熱門歌曲，至今仍是他們最受歌迷喜愛的標誌性作品。