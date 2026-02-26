中國對三菱等20間日本實體實施出口管制　打擊日本軍工「心臟」

針對日本政府在涉台問題上的錯誤言行，以及日益暴露的擴軍危險動向，中方再度祭出強硬反制。



中國商務部2月24日發布公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將三菱造船株式會社等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單。

中國商務部2月24日發布公告，決定將三菱造船株式會社等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單。（三菱造船株式會）

【延伸閲讀】受中國遊客暴跌及稀土進口限制雙重打擊 日本企業：眼前一片漆黑（點擊放大瀏覽）

+ 14

從管制名單構成看，被列管控對象並非普通商業企業，而是日本軍工與軍民兩用產業鏈中最具代表性的重工集團、航空航天製造商、防務電子企業以及核心科研機構，幾乎覆蓋日本現代軍事能力的關鍵支撐環節。

消息公布後，日股防務和重型機械板塊遭遇拋售。三菱重工股價由漲轉跌，一度下挫多達3.6%；川崎重工和IHI株式會社的跌幅擴大，均超過5%。

為何重點「關照」這20家實體？

「瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所」去年12月發布的2024年全球100家軍火企業收入榜單，包括三菱重工、川崎重工在內的多家日本企業銷售額大幅增長。反映出日本的武器出口政策鬆綁正呈現「漸進式突破」的危險動向。

三菱重工（MHI）、川崎重工（KHI）和IHI（原石川島播磨重工）是戰後日本重工業三巨頭。在被列管控名單中，三菱系佔據最顯著位置，有5家公司被列入管控名單。

三菱重工是日本最大的綜合性軍工承包商。（三菱重工）

三菱重工是日本最大的綜合性軍工承包商，還在推進下一代核能技術的研發工作。被列單的多家子公司，分別對應船舶建造、航空發動機、艦艇動力、海事系統集成等關鍵環節。

其中，三菱造船前身為1884年成立的三菱長崎造船所，二戰期間建造武藏號戰列艦等，是日本海軍主力艦船核心供應商。眼下，三菱造船還參與建造日本海上自衛隊潛艇，愛宕級宙斯盾驅逐艦，以及最上級護衛艦等。

三菱重工航空發動機是日本航空動力核心企業，負責日本航空自衛隊戰機動力系統的運維工作；三菱重工海洋機械主要負責船舶機械與設備提供，包括大型引擎、動力系統等製造與服務；三菱重工發動機與渦輪增壓器株式會社負責生產高性能發動機與渦輪增壓器，部分產品應用於陸上自衛隊導彈裝備；而海事系統株式會社產品涵蓋海自艦艇戰鬥管理系統、反潛巡邏機機載雷達、潛艇聲吶系統等。

川崎重工有2家子公司被列單。其航空宇宙公司長期服務於日本航空自衛隊。包括C-2運輸機、P-1巡邏機、直升機在內的多型裝備，均有川崎重工主導或參與制造。

川重岐阜工程公司則承擔大量航空設計、製造、試驗與維護工程，既服務於現役裝備，也參與新一代航空平台的工程支持。從產業結構看，川崎體系是日本航空防務能力的重要物質基礎。‌

延伸閲讀：日媒民調：高市早苗內閣支持率高企 逾半民眾認為台灣有事論適當

+ 15

IHI是日本另一大軍工巨頭，是日本發動機、火箭與高端材料的核心供應商。

此次IHI集團有高達6家子公司被列入管控名單，業務範圍涵蓋大型燃氣輪機等動力系統、應用於航空發動機的高性能金屬材料，併為軍用噴氣發動機提供維護與支持服務。其中，IHI宇航株式會社還參與了火箭發動機、航天器結構等宇航項目。

日本海洋聯合（JMU）株式會社則是日本主要的民用與軍用船舶建造商之一。日本海上自衛隊現役最大作戰艦艇「出雲級」直升機航母就由JMU建造。

日本海上自衛隊現役最大作戰艦艇「出雲級」直升機航母。（海上自衛隊）

剩餘幾家被列單的企業中，日本電氣（NEC）網絡傳感器株式會社負責研發和生產軍用雷達、傳感器與網絡通信系統；日本電氣航空宇宙系統株式會社負責為航空和航天器提供電子系統與解決方案。富士通（Fujitsu）是日本著名IT公司，富士通防衛與國家安全株式會社同樣在軟件開發和硬件研製兩方面服務自衛隊。

中方反制還瞄準了日本軍事人才培養機構。名單中的防衛大學是日本培養自衛隊軍官的最高學府，直接參與軍事科研與人才培養。至於日本宇宙航空研究開發機構（JAXA），則是日本的國家航天機構，其技術與航天器研發具有明確的軍民兩用性質。

「若高市變本加厲，中方還會有後手」

值得一提的是，中方在聲明中特別強調，本輪措施目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。

日本首相高市早苗2026年2月18日在成功連任後會見傳媒（Pool via REUTERS）

多家外媒也注意到，中方此舉劍指日本「再軍事化」野心。

彭博社稱，被列單的這些日本機構深度參與從艦船、飛機到雷達和導彈等多種軍事裝備的研發、生產。分析人士表示，與中方此前出台的措施相比，本次行動表明中方正在更強化、更精準地運用出口管制制度，對東京施加戰略壓力。

作為次要舉措，中國將包括斯巴魯株式會社在內的另外20家日本實體列入關注名單，該名單同樣即時生效。雖不構成徹底禁令，但此類狀態意味着出口商在申請兩用物項出口許可證時，將接受更嚴格的審查。

香港英文媒體《南華早報》指出，受戰後憲法制約，日本無法重新成為主要軍事大國，近年來卻加緊謀求在全球安全框架內獲得「正常國家」地位，並重申將加大投入、鞏固與美國的條約同盟關係。

尤其在高市早苗任內，日本正加倍努力成為全球軍工強國，企圖放寬國防出口限制，加快國內軍事領域投資。

種種動向，引發國際社會高度警惕。

上海外國語大學日本研究中心主任廉德瑰認為，中方遏制日本軍事建設「尤為必要」，日本擴軍主要目的就是遏制中國。

高市早苗政府正將日本引上對華對抗道路，中國沒有義務配合或支持日本軍工生產的復甦。 廉德瑰

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，如果高市早苗在軍事能力建設上採取更大膽舉動，中方仍保留將制裁範圍擴大至民用企業的選項。

儘管日本已建立輕稀土供應鏈，但在重稀土領域仍依賴中國，且缺乏替代來源。

「不應低估此舉對日本國防建設的影響。」徐天辰說：

此次出口管制對民用領域衝擊相對有限，被制裁實體大多與國防相關，但如果高市早苗在強化日本軍事能力上採取激進舉措，中方仍保留將目標擴大至民用企業的選項。

在日本問題專家、清華大學教授劉江永看來，中方近期舉措旨在防範潛在國家安全威脅。他表示，日本提議放寬武器及軍事裝備出口限制，目的之一是拉攏所謂「志同道合的國家」，共同參與對華遏制與對抗。

美國非營利智庫解釋性研究與「科學預測中心」主任詹姆斯·唐斯表示，中方本次出手是運用監管手段，對日本國防工業基礎實施針對性施壓，同時不擾亂整體貿易。

「日本經濟的特定領域將受到衝擊，航空航天、汽車、半導體等受影響行業將面臨供應鏈延遲和成本上漲。」他說。

【延伸閲讀】內地二手平台閒魚現大量日本警察制服及自衛隊裝備 精細如真品（點擊放大瀏覽）

+ 12

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】