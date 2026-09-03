埃爾多安又見普京又索F-35戰機　揭土耳其「騎墻外交」政治算盤

埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）又給土耳其的西方盟友出了一道難題。



9月2日，參加完在吉爾吉斯斯坦比什凱克舉行的上合組織峰會後，土耳其總統埃爾多安表示，安卡拉將考慮把與上合組織的關係進一步提升至正式成員。他同時特意強調，加入上合組織「不意味着背棄西方」，土耳其追求的是一種「360度」的外交政策。

2026年9月1日，土耳其總統埃爾多安在吉爾吉斯比什凱克舉行的上海合作組織高峰會期間會見了俄羅斯總統普京。（Reuters）

耐人尋味的是，埃爾多安在同一次記者會上還談到了另一件事：土耳其正在繼續與美國磋商，爭取重新加入F-35項目。

也就是說，安卡拉現在一邊希望進入一個包括中國、俄羅斯、伊朗在內的歐亞政治安全機制，一邊又希望重新獲得美國最敏感的第五代戰鬥機之一。

這正把土耳其近年來的「戰略平衡」推向一個新的極限。

土耳其原本就是F-35項目的重要參與國，但2019年因為購買俄羅斯S-400防空系統，被美國踢出項目。美國給出的理由非常明確：S-400與F-35同時存在，可能威脅F-35的隱身和技術安全。2020年，美國又依據《以制裁反擊美國敵人法》對土耳其國防工業部門實施制裁。

今年形勢一度出現鬆動。6月，美國副總統萬斯證實，特朗普政府正在研究讓土耳其重新獲得F-35的途徑；7月，特朗普也釋放出重新考慮F-35交易的積極信號。與此同時，土耳其與俄羅斯仍在討論S-400的處置問題。

6月，美國副總統萬斯證實，特朗普政府正在研究讓土耳其重新獲得F-35的途徑。（Reuters）

所以，埃爾多安此時再次提出正式加入上合，敏感性遠高於幾年前。

嚴格來說，加入上合組織並不等於加入一個「東方版北約」。北約擁有第五條集體防禦條款，上合組織並沒有類似「攻擊一國等於攻擊所有成員」的自動軍事義務。因此，從條約結構看，土耳其同時擁有兩個身份未必存在直接的法律衝突。

但政治問題比法律問題麻煩得多。

一旦成為正式成員，土耳其將在安全、反恐、地區事務等領域與中國、俄羅斯、伊朗等國進入更制度化的協調機制。而土耳其又是1952年就加入北約的老成員，扼守黑海與地中海通道，長期承擔北約東南翼的重要軍事任務。

這意味着北約真正擔心的可能不是土耳其「退群」，而是出現一種更難處理的狀態：一個掌握北約軍事體系、希望獲得F-35的核心盟友，同時越來越深地進入另一個由中俄主導的安全合作網絡。

而這恰恰是埃爾多安最擅長的外交方式。

一旦成為正式成員，土耳其將在安全、反恐、地區事務等領域與中國、俄羅斯、伊朗等國進入更制度化的協調機制。（Reuters）

過去幾年，土耳其已經證明，它並不願意在俄羅斯與北約之間徹底選邊：可以買俄羅斯S-400，也可以向烏克蘭提供無人機；可以制裁俄羅斯之外保持貿易往來，也可以繼續承擔北約任務；可以要求美國出售F-35，同時擴大與中國和上合組織的合作。

埃爾多安想建立的，是一個不屬於任何單一陣營、卻能同時向多個陣營索取戰略收益的土耳其。

問題是，這種遊戲存在一條技術和安全上的硬邊界。美國也許可以接受土耳其和俄羅斯做生意，可以接受它參加上合峰會，甚至可能接受它成為正式成員；但F-35意味着最高等級的軍事互信。

因此，土耳其最終能不能重新拿到F-35，可能反而會成為檢驗北約底線最清楚的一把尺子。

埃爾多安想證明的是：土耳其可以既要北約，也要上合。接下來需要觀察的，則是美國是否願意相信——這樣的土耳其，依然配得上F-35。

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