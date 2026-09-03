埃爾多安又見普京又索F-35戰機 揭土耳其「騎墻外交」政治算盤
埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）又給土耳其的西方盟友出了一道難題。
9月2日，參加完在吉爾吉斯斯坦比什凱克舉行的上合組織峰會後，土耳其總統埃爾多安表示，安卡拉將考慮把與上合組織的關係進一步提升至正式成員。他同時特意強調，加入上合組織「不意味着背棄西方」，土耳其追求的是一種「360度」的外交政策。
耐人尋味的是，埃爾多安在同一次記者會上還談到了另一件事：土耳其正在繼續與美國磋商，爭取重新加入F-35項目。
也就是說，安卡拉現在一邊希望進入一個包括中國、俄羅斯、伊朗在內的歐亞政治安全機制，一邊又希望重新獲得美國最敏感的第五代戰鬥機之一。
這正把土耳其近年來的「戰略平衡」推向一個新的極限。
土耳其原本就是F-35項目的重要參與國，但2019年因為購買俄羅斯S-400防空系統，被美國踢出項目。美國給出的理由非常明確：S-400與F-35同時存在，可能威脅F-35的隱身和技術安全。2020年，美國又依據《以制裁反擊美國敵人法》對土耳其國防工業部門實施制裁。
今年形勢一度出現鬆動。6月，美國副總統萬斯證實，特朗普政府正在研究讓土耳其重新獲得F-35的途徑；7月，特朗普也釋放出重新考慮F-35交易的積極信號。與此同時，土耳其與俄羅斯仍在討論S-400的處置問題。
所以，埃爾多安此時再次提出正式加入上合，敏感性遠高於幾年前。
嚴格來說，加入上合組織並不等於加入一個「東方版北約」。北約擁有第五條集體防禦條款，上合組織並沒有類似「攻擊一國等於攻擊所有成員」的自動軍事義務。因此，從條約結構看，土耳其同時擁有兩個身份未必存在直接的法律衝突。
但政治問題比法律問題麻煩得多。
一旦成為正式成員，土耳其將在安全、反恐、地區事務等領域與中國、俄羅斯、伊朗等國進入更制度化的協調機制。而土耳其又是1952年就加入北約的老成員，扼守黑海與地中海通道，長期承擔北約東南翼的重要軍事任務。
這意味着北約真正擔心的可能不是土耳其「退群」，而是出現一種更難處理的狀態：一個掌握北約軍事體系、希望獲得F-35的核心盟友，同時越來越深地進入另一個由中俄主導的安全合作網絡。
而這恰恰是埃爾多安最擅長的外交方式。
過去幾年，土耳其已經證明，它並不願意在俄羅斯與北約之間徹底選邊：可以買俄羅斯S-400，也可以向烏克蘭提供無人機；可以制裁俄羅斯之外保持貿易往來，也可以繼續承擔北約任務；可以要求美國出售F-35，同時擴大與中國和上合組織的合作。
埃爾多安想建立的，是一個不屬於任何單一陣營、卻能同時向多個陣營索取戰略收益的土耳其。
問題是，這種遊戲存在一條技術和安全上的硬邊界。美國也許可以接受土耳其和俄羅斯做生意，可以接受它參加上合峰會，甚至可能接受它成為正式成員；但F-35意味着最高等級的軍事互信。
因此，土耳其最終能不能重新拿到F-35，可能反而會成為檢驗北約底線最清楚的一把尺子。
埃爾多安想證明的是：土耳其可以既要北約，也要上合。接下來需要觀察的，則是美國是否願意相信——這樣的土耳其，依然配得上F-35。
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