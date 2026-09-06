美特使訪烏晤澤連斯基　首輪會談後威特科夫稱「備感鼓舞」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿庫什納（Jared Kushner）9月5日在莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會晤後，6日又赴基輔會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他烏方官員。二人此前曾多次到訪莫斯科斡旋俄烏停火，此次是首次訪問基輔。



澤連斯基表示，美烏談判代表的首次會談已經結束。威特科夫在會後聯合聲明中形容雙方討論了實質性、重要內容，美方感到「備受鼓舞」。庫什納就稱，美方期待就俄烏停火取得更多進展。

路透社引述消息人士稱，同日，英國、法國和德國的國家安全顧問也抵達基輔，但不清楚他們會參與哪些會議。

2026年9月6日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔會見美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）。（Reuters）

在美國特使抵達前，澤連斯基在社交媒體發文稱，烏方談判代表已經準備好會議。他指：「我們需要安全保障。我們需要有尊嚴的戰後和平。我們的方案已經擬定完畢。」

報道指，澤連斯基相信任何與俄羅斯的和平協議都需要美國發揮關鍵作用，認為有可能在明年夏天美國進入新一輪大選週期前實現停火。

雖然本次斡旋讓俄烏達成臨時協議，停止互襲首都，但前綫炮火並未停息，俄方周六襲擊烏克蘭其他城市，烏方周日亦表示夜間襲擊俄境內煉油廠引發火情，雙方持續遠程互襲。

威特科夫和庫什納5日於克里姆林宮與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行3小時會晤。白宮表示，雙方討論了結束俄烏戰爭的實質後續步驟計劃，將在未來幾週內公布。