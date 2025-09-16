德國人口最大州選舉｜極右AfD獲票升2倍 這一「鐵鏽帶」或成票倉
撰文：莊勁菲

德國人口最多的北萊茵-西法倫州（Nordrhein-Westfalen）9月14日舉行地方選舉，執政的基民盟（CDU）拿下最多票數，其執政聯盟夥伴社民黨（SPD）緊隨其後，高過極右翼另類選擇黨（AfD）。但AfD的支持率大幅飆升，較5年前的上屆選舉斬獲多出近2倍票數。有學者指出，德國「鐵鏽帶」魯爾（Ruhr）工業區本是社民黨票倉，但民眾可能因為移民議題和經濟下滑引發的焦慮情緒，轉而傾向AfD。
根據初步統計結果，基民盟獲得33.3%投票，社民黨獲22.1%，而AfD獲14.5% 。本屆投票率為56.8%，高過2020年的51.9%。其中AfD的票數約為上屆得票（5.1%）的3倍。
西德廣播公司（WDR）周一發布的影片顯示，德國明斯特大學（Universität Münster）政治學教授科爾斯廷（Norbert Kersting）指出，這是德國聯邦政府上任百日後，規模最大的地方選舉。
該州境內的魯爾工業區被稱為「德國工業的心臟」，以煤炭、電力和鋼鐵等傳統工業著稱，當地的核心族群是工人階級。但在周一的選舉中，AfD斬獲蓋爾森基興近30%的投票，是往屆的3倍以上，幾乎趕上當地傳統上支持的社民黨。
科爾斯廷分析，雖然AfD在該州多地無法推出候選人，基層人力不足，且政策長期聚焦移民議題，缺乏交通、住房等當地居民關心的政策。但其在魯爾工業區的杜伊斯堡（Duisburg）、蓋爾森基興（Gelsenkirchen）等城市得票率增幅明顯，這一點值得關注。
他還指出，除了工人階級，AfD在魯爾工業區吸還引到一群焦慮的選民，他們對德國移民問題、經濟下行問題感到不安，其情緒進而轉化為在政治上的激烈表達。