德國極右翼領袖批特朗普強搶格陵蘭野心：干預主義「與普京無異」
撰文：韓學敏
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅強搶格陵蘭（Greenland）並軍事干預委內瑞拉，引來歐洲極右翼政黨的批評，德國選擇黨（AfD）聯合領袖魏德爾（Alice Weidel）1月18日斥其行為與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）無異。
極右翼政黨德國選擇黨聯合領袖魏德爾表示，特朗普在委內瑞拉的行動違反「不干涉他國」的基本競選承諾，並指其行為與普京無異。
魏德爾稱，特朗普必須在即將到來的中期選舉中向美國選民解釋他的行為。與魏德爾同黨的領袖楚帕拉（Tino Chrupalla）譴責特朗普的做法，表示應明確拒絕其「狂野的西部手段」。
歐洲多國極右翼政黨近期公開批評美方，法國極右翼領袖、國民聯盟（Rassemblement National，RN）主席巴德拉（Jordan Bardella）形容特朗普的行為是「帝國野心的回歸」，挑戰歐洲主權。
特朗普的干預主義在歐洲不受歡迎，德國最新民調顯示，僅12%民眾認可其表現，僅15%視美國為可信夥伴。
