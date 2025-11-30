德國極右AfD新青年部成立　數千人會場外示威與警衝突升級

德國極右派另類選擇黨（AfD）周六（29日）在西部城市吉森（Giessen）舉行該黨新青年部成立大會，數千名示威者在場外遊行並封路，引起警方動用胡椒噴霧與水炮驅散。



綜合外媒報道，示威者自清晨開始湧入吉森市，警方出動大量警力戒備。示威者一遍高喊「大家一起，反對法西斯主義」的口號，一邊從火車站向市中心方向前進，試圖在市中心及該市周邊道路封路。

警方表示，其中一個示威地點有示威者向警方扔石頭，警方隨即對人群使用胡椒噴霧。

警方還指，示威者「嚴重」阻礙了高速公路和其他道路的交通，並且「未回應口頭清理道路請求」，於是動用水炮來驅趕在現場阻塞交通的約2000示威者。

11月29日，示威者在德國吉森抗議德國極右翼德國另類選擇黨（AfD）新青年組織的成立。（Reuters）

示威活動造成原定於當地時間上午10點的大會推遲數小時才開始。驅車前往吉森的與會者大多未能抵達會場，包括預定成為新青年部主席的Jean-Pascal Hohm，AfD黨魁赫魯帕拉(Tino Chrupalla) 和魏德爾（Alice Weidel）。

此次新成立新青年部將以「世代德國（Generation Germany）」為名，將取代原「青年另類（Young Alternative）」組織，後者高度自治，因種族歧視爭議於三月被AfD解散。新組織料將受黨部更嚴格監督。

德國政黨皆有青年翼，常較母黨更激進，此次成立新青年部亦為吸納年輕選民的策略。