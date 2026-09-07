Amazon貨機降落邁阿密衝出跑道　撞上多車起火冒煙　至少5死5傷

電商巨頭亞馬遜（Amazon）一架Prime Air貨運9月6日在美國邁阿密國際機場（Miami International Airport ）降落時墜毀及衝出跑道，導致所有跑道和滑行道關閉，所有航班暫停升降。該貨機據指撞上多輛車輛，起火冒煙。邁阿密-戴德縣（Miami-Dade County）消防部門出動約60人趕赴現場救援。當局其後公布，事故造成5人死亡，另有5人受傷，當中3人危殆，但未知死傷者詳情。



圖為2026年9月6日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）一架Prime Air貨運，在美國邁阿密國際機場（ Miami International Airport）降落時衝出跑道。（Reuters）

美國聯邦航空管理局（FAA）發聲明稱，涉事Prime Air 7598航機屬於波音767-300貨機，由航空公司21 Air營運，從波多黎各聖胡安（San Juan）的國際機場起飛，於邁阿密國際機場著陸時衝出跑道。不過，暫未知出事原因。

媒體報道，貨機衝出跑道後，並越過機場外圍，撞上馬路上多輛汽車，至少包括兩輛貨車拖頭。畫面顯示，雖然貨機冒出滾滾濃煙，但機身基本上保持完好。

圖為2026年9月6日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）一架Prime Air貨運，在美國邁阿密國際機場（ Miami International Airport）降落時衝出跑道。（Reuters）

圖為2026年9月6日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）一架Prime Air貨運，在美國邁阿密國際機場（ Miami International Airport）降落時衝出跑道。（Reuters）

邁阿密機場暫停航班升降

FAA表示，將對這宗事故展開調查。當局尚未公布可能原因，也未透露是否與天氣、機械故障、降落等因素有關。

當局同時公布，受該航機故障影響，機場已實施停飛。美國交通部長達菲（Sean Duffy）表示，邁阿密國際機場或將出現大規模延誤，部份航班可能取消。

Amazon發言人Kelly Nantel表示，公司仍在收集有關事故的詳細資訊，正與當地政府和官員密切合作，以了解事故的確切情況，目前首要任務是確保所有相關人員的安全。