日本餐廳貼多國語言結業公告　英韓文寫感謝支持　中文：請勿進入

日本知名連鎖咖啡品牌TULLY'S COFFEE秋葉原門市傳歇業，卻因公告引發差別待遇爭議！該店於今年1月23日正式結束長達20年的營業，並在門口貼出多國語言公告。然而有民眾發現，英文與韓文版本皆充滿溫情，感謝顧客20年來的照顧，唯獨簡、繁體中文版本僅寫下「已閉店，請勿進入」。



日本網友熱議：20年積壓的心聲？

這張告示在社群X曝光後，引發日本網友正反兩極討論。👇👇👇

部分網友直言：

「20年積壓的心聲，在告示中明確表達了」

「如果不寫明禁止進入，遊客真的會闖進去」



由於告示包含繁體字，網友感嘆：

「看來也適用於台灣人」

「是甚麼因素讓業者連一句謝謝都不想說」



不過也有人認為，店家可能單純沒有懂中文的員工，為了避免溝通誤會才採取最直接、簡單的寫法。

業者急撤爭議公告 僅留日文版

隨着事件鬧大，TULLY'S COFFEE為平息輿論，目前已採取緊急處理。據最新回報，該店門上原本貼出的中、英、韓文多國語言告示已全部移除，目前僅保留最原始的日文公告。

