澳洲擬立法准用戶關閉社交平台算法推薦　違規科企可被罰逾6億

澳洲政府9月8日公布社交媒體監管草案，推出名為「我的信息流我做主」（My Feed, My Way）改革方案，要求平台允許用戶自主打開或關閉演算法推薦內容。這是繼禁止兒童使用社交平台後，澳洲為改善網路安全而採取的又一項新措施。



草案顯示，16歲以上使用者可以選擇開啟演算法個性化推薦，或僅查看關注帳號內容。此外，法案還要求平台落實網路防護義務，嚴控霸淩、厭女、色情等有害內容，同時需留存風險處置記錄。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，此番改革旨在將數碼內容控制權交還民眾，並稱：「如果科技公司不遵守我們的法律，我們將追究它們的責任。」

2026年8月14日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）出席記者會，討論政府的家用電池安裝計劃。（Reuters）

上述新規將由澳洲網絡安全監管機構eSafety監督並執法，一旦發現違規，最高將罰款1.092億澳元（約6.2億港元）。

該草案擬今年聖誕節前提交議會，仍需徵求多方意見和支持。目前，支持者認為改革能否保障使用者數碼權益；反對者則擔心此舉可能引發美國報復，或科技公司仍能找到政策漏洞等。