普京與特朗普通話　互稱美特使訪俄烏成果積極

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump）9月8日再次通電話，雙方就美國特使威特科夫（Steve Witkoff）及庫什納（Jared Kushner）訪問莫斯科和基輔的成果交換意見，並對訪問給予積極評價。



俄衛網報道，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）向記者表示，特朗普在通話中闡述盡快結束烏克蘭衝突的必要程度，稱這將立即為美俄關係全面恢復開闢「令人矚目且規模宏大的前景」。

烏沙科夫透露，普京支持特朗普建立俄美建設性夥伴關係的意願，並向特朗普「客觀而詳盡」地分析特別軍事行動的當前態勢、前線推進前景，以及俄方對實現既定目標的總體看法。

普京在通話中強調，俄羅斯並無對歐洲的敵對意圖，「散布『俄羅斯威脅』這類無稽之談，不過是歐洲人用來增加對烏克蘭支持及提高自身軍費開支的掩護手段」。

2026年9月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）在新澤西州莫里斯敦市政機場走下空軍一號（Air Force One）後豎起了大拇指。（Reuters）

普京亦高度評價美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）為幫助俄羅斯和烏克蘭兒童重返各自家庭所作的努力。

兩人商定保持聯繫，將根據需要隨時通電話。此前9月5日，普京在克里姆林宮與威特科夫及庫什納舉行長達3個多小時的會談，普京當時強調必須消除烏克蘭衝突的所有根源。