Sydney Sweeney全裸拍博彩公司廣告　女運動員狠批賣弄性感｜有片

美國女演員Sydney Sweeney近日近乎全裸出演的一則廣告引發美國國內女運動員的強烈反彈，她們認為Sydney Sweeney在廣告中刻意賣弄性感，有物化女運動員之嫌。



Sydney Sweeney 為Novig 拍攝的廣告：

美國廣播公司新聞部（ABC News）9月15日報道，在這條為體育博彩公司Novig拍攝的廣告中，Sydney Sweeney幾乎全裸出鏡，僅用巧妙擺放的橄欖球及其他運動裝備遮擋身體的關鍵部位。

許多女運動員在社交平台上批評了這則廣告，稱其不尊重女性。

四屆奧運游泳金牌得主Ariarne Titmus在IG上表示：「看到這一幕，我感到無比憤怒，簡直無法用言語形容，我們身處的世界究竟怎麼了？為何將女性身體商業化以及透過女子體育運動賣弄性感的現象依然存在？」

9月13日，在匈牙利布達佩斯舉行的「終極錦標賽」（Ultimate Championship）上，英國短跑運動員Amy Hunt在獲得200米比賽第四名後，接受BBC採訪時談到這位女演員。

Hunt對着鏡頭表示：「Sydney Sweeney，這才是女性運動員該有的樣子：肌肉、汗水、鮮血、淚水，以及辛勤的付出。」

Sydney Sweeney近日出席威尼斯影展：

前美國體操運動員Gracie Kramer稱這則廣告令人憤慨。

Kramer在IG上表示：「我畢生從事的這項運動中，女性運動員總是被過度物化，被物化為僅僅擁有身體的客體，為了讓人們真正認可我們的實力，我們不得不奮力抗爭。」

Kramer發布了女運動員訓練的快拍，並配文道：「這就是女運動員的樣子。」

中德混血橄欖球運動員Sofie Fella表示，女運動員可以成為女孩和女性的榜樣，因為她們成功擺脫社會對於美以及女性特質固有觀念的束縛。

Sydney Sweeney的廣告引來女運動員的猛烈抨擊：

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Fella在IG上寫道：「正因如此，Sydney Sweeney的這則廣告是對全世界每一位女性運動員的極大不尊重。」