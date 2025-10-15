巴西法律系女學生「連環毒殺4人取樂」　事前先殺10狗試毒

巴西發生連環毒殺案，一名36歲法律系女學生涉嫌在今年１月起的短短5個月內，接連落藥毒殺4人而遭到逮捕；而在殺人前，她為了測試毒藥強度，更先後毒殺10隻狗試驗。警方10月14日通報初步調查結果，指疑犯行事縝密並精心謀劃後犯案，例如地點橫跨聖保羅州與里約熱內盧州，且犯案手法多變，如她都用不同方式接近受害者以伺機下手，且總是在案發後以報案人身份與警方接觸。她最終因報案時的陳述出現矛盾，因而引發警方察覺才被捕。



綜合外媒報道，警方指出疑犯為Ana Paula Veloso Fernandes，已經在其住處檢獲類似老鼠藥的殺蟲劑「托福松（terbufos）」，此藥含有劇毒，在美國被列為限制使用農藥（RUP）。

第一名受害人是疑犯的房東Marcelo Fonseco，疑犯假裝是房客搬進他家，4天後將其毒死，遺體被棄置腐爛；第二名受害人是疑犯前男友的妻子Maria Aparecida Rodrigues，疑犯透過交友軟體認識之後，邀對方來家中下毒殺害，還企圖嫁禍給前男友。

第三名受害人為受同學Michelle Paiva da Silva所託，收取報酬製作有毒燉菜殺害其65歲的父親Neil Correia da Silva；最後一名受害人則是疑犯的前男友Hayder Mhazres，疑犯和他分手之後假裝懷孕，但對方仍拒絕復合，於是她便用毒奶昔將其毒殺。

調查人員透露，疑犯的雙胞胎姊妹Roberta Cristina Veloso Fernandes和43歲的Michelle Paiva da Silva都曾幫助過疑犯，兩人均已被捕。

當局指，疑犯犯案的動機尚未確認。當地警察局長Halisson Ideião透露，「疑犯以殺人為樂，其動機並不重要，她就是想殺人」，他又指，疑犯至今仍缺乏悔意，且明顯從中獲得快感，「這不只是在犯案當下，她還流連現場親眼目睹她所做一切帶來的影響，她肯定還會再次試圖殺人」。