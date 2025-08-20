離婚冷靜期毒殺10歲子和7歲女　貴州狠父曾發片稱「最後的狂歡」

貴州遵義今年5月發生一宗慘案，一名狠父在離婚冷靜期毒殺10歲兒子和7歲女兒。案件將於周四（8月21日）開庭審理，這對兄妹的母親希望法院能夠予以嚴懲。



5月21日晚10時許，劉某傑在社交平台發布了帶10歲兒子和7歲女兒吃飯玩耍的圖片和影片，配文是「最後的狂歡」。（極目新聞）

5月21日晚10時許，劉某傑在社交平台發布了帶10歲兒子和7歲女兒吃飯玩耍的圖片和影片，配文是「最後的狂歡」。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，四川達州的黃雲（化名）在廣州打工時與貴州遵義的劉某傑相識，二人2014年結婚。在黃雲的弟弟黃先生眼中，劉某傑不務正業，曾以投資和買樓的名義借錢，最後虧損，劉某傑還曾家暴過黃雲，兩人鬧到了派出所，「他曾下跪保證不會對我姐姐動手。」

黃先生介紹，姐姐因為想帶孩子在貴州上學，於是2024年5月從廣東回到遵義市鳳岡縣租屋，還找了一份主播的工作謀生，每個月能掙四、五千元人民幣。5月17日，姐姐向劉某傑提出離婚，惟當日下午，劉某傑回家將黃雲捆綁，並沒收了她的身份證和手機。

黃先生續指，直至2天後，劉某傑同意離婚，雙方簽署離婚協議，進入30天的離婚冷靜期。5月21日，姐姐再次被劉某傑用農藥威脅和捆綁，並揚言要殺了姐姐，姐姐報警後逃離。

此外，5月21日晚10時許，劉某傑在社交平台發布了帶10歲兒子和7歲女兒吃飯玩耍的圖片和影片，配文是「最後的狂歡」。

5月22日凌晨，劉某傑將遺書發到了家人群組。遺書中，劉某傑承認自己在2016年打過妻子，後再無打人行為，妻子身上的瘀青是拉扯過程中造成的，還說妻子曾經出軌。黃先生說，劉某傑還將遺書發送給自己，並讓姐姐「替娃兒收屍」。

被狠父毒殺的兄妹。（極目新聞）

被狠父毒殺的兄妹。（極目新聞）

生母希望法院能夠嚴懲。（極目新聞）

劉某傑遺書。（極目新聞）

黃先生收到遺書後即時報警，並聯繫兩方家屬。惟警方趕到現場時，兩個孩子已出現中毒症狀，經送院搶救無效死亡，劉某傑自殺未遂，經搶救後脫離生命危險。

此外，對於劉某傑指控出軌，黃雲予以否認，「每次吵架，都要把我關在家裏收我手機，收我身份證，不讓我上班，對我動手，不是第一次了。」

黃雲還說，劉某傑好吃懶做不想上班，只想掙快錢，還曾網絡賭博過，哪怕外出打工還找她要錢，「我兩經常吵架，吵到沒什麽感情了，一直為了孩子忍着。這次決定離婚是因為他不上班，找我要錢，還不讓我去上班，所以就想着自己帶好兩個小孩，離了婚不管他了。」

黃雲直到現在亦無法接受孩子遇害的事實，案件將於8月21日在遵義市鳳岡縣法院開庭審理，黃雲希望法院能夠嚴懲劉某傑。