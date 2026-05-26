游族董事長林奇遭公司CEO毒殺　體內驗出5種以上毒素　兇手終伏法

擁有科幻小說《三體》IP版權的游族網絡創辦人林奇，2020年前遭其下屬、「三體宇宙公司」原CEO許垚投毒身亡。



2024年許垚被上海市第一中級人民法院判處死刑，《經濟觀察報》報道指，他已經於今年（2026年）5月21日被執行死刑。據了解，當時被投毒者不只林奇，還包括多名與游族、三體公司相關人士，投毒案中一名受害者，則在社交媒體上留言「正義，雖遲但到」。



共四人被投毒 游族董事長多器官功能衰竭不治身亡

回顧整起投毒案，林奇在2020年12月15日因「突發疾病」送往上海本地醫院入院治療，10天後離世，而林奇身亡後體內檢出包括汞、河豚毒素和a-鵝膏毒肽等至少5種毒素，他因中毒導致多器官功能衰竭而身亡。警方調查後，於同年12月18日將許垚抓獲。

據了解，許垚將摻雜了毒藥的，30粒裝益生菌藥丸送給林奇，並通過林奇的秘書督促其服用，林奇服用後出現噁心、頭痛等不適症狀。案件調查期間，警方還發現，多名與游族、三體公司相關人士體內檢測出「氯化甲基汞」等毒物成分，包括時任副總裁趙驥龍及其他相關人員，共有4人中毒，所幸受害者皆倖存。

不滿林奇減薪另尋替代人選 許垚憤而行兇

公開資料顯示，許垚擁有西南政法大學及海外名校背景，曾在律所和復星集團工作，2017年加入游族網絡，後擔任「三體公司」CEO。多位游族老員工透露，許垚與林奇曾關係密切，但後期矛盾不斷激化。林奇不僅削弱其管理許可權，還計畫另尋接班人，這也被認為是案件的重要導火索。

法院審理則稱，許垚因公司經營管理事宜與被害人林奇產生矛盾，經預謀於2020年12月14日至15日間，在林奇食用物品中投毒，致林奇中毒死亡。

2024年，上海市第一中級人民法院3月22日依法公開宣判被告人許垚故意殺人、投放危險物質案，以故意殺人罪對被告人許垚判處死刑，剝奪 政治權利終身；以投放危險物質罪對被告人許垚判處有期徒刑六年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

死者為80後億萬富翁 過世時淨資產為68億人民幣

死者林奇，出身浙江溫州，家族經營煤礦企業，為電玩遊戲大亨，被稱為「80後億萬富翁」，根據中國胡潤富豪榜，林奇2020年過世時淨資產為68億人民幣。2009年林奇創立游族網絡，在南京、台北、新加坡、印度等地都有辦公室，最著名作品是2019年發行，根據小說、影集《權力的遊戲》改編的線上遊戲《權力的遊戲：凜冬將至》（Game of Thrones: Winter Is Coming）。

林奇更斥巨資買下劉慈欣的科幻小說《三體》IP，為推廣到全球，游族網絡2018年成立子公司三體宇宙，由游族首席風控官許垚擔任執行長，三體宇宙也是Netflix版《三體》的共同製作公司之一。

游族董事長林奇被毒殺 CEO許垚獲死刑：開製毒工場，貓狗做實驗

多名接近林奇的人士稱，許垚平時醉心美劇《絕命毒師》（Breaking Bad），在上海青浦設有一處專門製毒的工場，通過暗網購買了上百種毒藥，平時他配置各類毒藥，經常先拿貓、狗等寵物做實驗，將寵物毒死後才開始準備向人投毒。