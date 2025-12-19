少女在英國遭當街拉扯企圖綁架恐怖畫面曝光　幸獲英勇路人拯救

英國一名來自蘇丹的移民，今年3月在街頭試圖綁架一名17歲少女，所幸一旁有英勇民眾挺身而出，少女才逃過一劫。



少女事後回憶，稱此事在她心中留下陰影，使她日後出門時不斷猜測旁人意圖。近日判決結果出爐，移民被判入獄4年1個月，出獄後還將接受2年11個月的監管。

英國一名來自蘇丹的移民，今年3月在街頭試圖綁架一名17歲少女，所幸一旁有英勇民眾挺身而出，少女才逃過一劫。（wiltshire police）

監控畫面記錄綁架全過程：

+ 3

這位來自蘇丹、28歲的移民亞當（Abdulmawal Ibrahim Adam），日前在史溫頓刑事法院認罪並遭判刑。案發當時，他多次試圖與少女攀談，少女因感到不安而過馬路躲避，未料亞當隨即追上，抓住她並強行將她往後拖行，場面一度混亂。

當街拉扯 路人衝出救人

所幸在附近公車站等車的民眾目擊整起過程，立刻衝上前介入，成功阻止少女被帶走。亞當隨後逃離現場，卻又試圖尾隨另外兩名女子，再度遭到路人制止。目擊者一邊追逐、一邊拍攝畫面，迫使亞當逃離。

被害少女：世界不再一樣

少女在事後表示，事發前的自己從未真正意識到世界上可能發生這樣的危險，也能自在地在任何時間外出，如今卻必須時時警戒周遭人的動機。她坦言，過去無法理解為何女性會害怕夜晚獨自行走，直到這次事件發生在自己身上，才真正明白那種恐懼。

警方對少女及挺身而出的民眾表達高度肯定。負責調查的刑警麥考麥克（Anna McCormack）表示，亞當展現出明顯的攻擊行為，不僅針對本案少女，還對其他女性與目擊者出現危險舉動，這類行為完全不可接受。

警方也指出，這類案件正是推動「警戒計畫」的原因之一，透過情資導向巡邏與辨識高風險行為，提前阻止針對女性與女孩的暴力行為發生，確保她們能在日常生活中不必因恐懼而改變行為。

【延伸閱讀】緬甸詐騙營21歲男一個月業績｢僅｣157萬 慘遭電棍打穿耳膜全身傷（點圖放大瀏覽）：

+ 34

延伸閱讀：

韓國瑜遭綠轟無視憲法 王金平緩頰：這不是韓院長一人能處理

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】