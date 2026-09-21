俄杜馬選舉｜選舉結束料執政統一俄羅斯黨將大勝　為普京續戰正名

俄羅斯首次戰時議會選舉投票9月20日結束，據初步點票結果顯示，執政統一俄羅斯黨（United Russia）大幅領先，保持在國家杜馬的絕對控制權。總統普京（Vladimir Putin）日前將選舉描繪為，人民對烏克蘭戰事支持度的考驗。



綜合外媒報道，俄羅斯國家杜馬選舉投票在當地周日晚上正式結束，點票工作隨即展開。俄羅斯中央選舉委員會表示，在點算約一半選票後，統一俄羅斯黨得票率約58%，共產黨及自由民主黨得票率緊隨其後。是次選舉投票率為56.6%，高於上次的51.7%。

這次投票共有1.11億合格選民，投票於上周五展開，首批結果和最終投票率數據預料周一公布。投票範圍涵蓋了俄羅斯在戰後非法併吞但尚未完全控制的四個烏克蘭地區，以及2014年併入俄羅斯的克里米亞。

這是2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的首場議會選舉，克里姆林宮此前希望選舉結果能夠反映民眾支持戰爭，以為其軍事行動賦予合法性。

2026年9月18日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮發表演說（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

外界預料統一俄羅斯黨在新一屆國家杜馬可能繼續維持擁有超過3分之2議席的壓倒性大多數地位，並延續自2003年以來對國家杜馬的控制權。

俄羅斯選舉當局稱，投票期間烏克蘭無人機襲擊莫斯科等地，造成莫斯科州至少3人、俄佔赫爾松地區2人死亡；選舉期間電子投票系統遇襲，但過程大致順利。

就是次選舉，烏克蘭當局譴責在俄控地區的投票為非法行為，並敦促各國政府不要承認投票結果。歐盟上周五批評俄羅斯此舉「公然違反了國際法」。