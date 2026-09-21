澳洲宣布競選聯合國安理會席位　盼在全球性議題上發揮作用

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）9月21日正式宣布競逐2029至2030年聯合國安理會非常任理事國席位，同步啟動國際遊說競選工作。



阿爾巴尼斯表示：「與世界接軌很重要，因為它會影響生活成本、通貨膨脹以及澳洲人的生活方式。」他又稱：「通過聯合國安理會這一潛在席位，我們有機會在對澳洲人至關重要的全球性問題上發揮關鍵作用。」

澳洲將與芬蘭競逐西歐及其他組別的兩個席位之一，暫未有其他國家宣布參選。投票將於2028年年中舉行，需獲得聯合國三分之二成員國支持才能當選。報道指，阿爾巴尼斯將在訪問紐約參加聯合國大會期間加強遊說。

2026年8月14日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）出席記者會，討論政府的家用電池安裝計劃。（Reuters）

阿爾巴尼斯樂觀看好將獲得太平洋島國與東盟國家支持，並將氣候治理、社媒監管、AI管控等澳洲新政作為競選亮點，強調為中小國家爭取國際話語權。

澳洲歷史上曾五次擔任安理會成員，最近一次為2013至2014年，此次參選旨在重回國際舞台。