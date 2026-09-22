威尼斯為應對過度旅遊　擬調高入城費至30歐元

意大利威尼斯擬把即日往返旅客的入城費提高至最多30歐元（約272港元），並延長每年的徵費期。



據路透社9月21日報道，威尼斯市政府預算與稅務委員Michele Zuin稱，現行5至10歐元（約45至91港元）收費幾乎人人負擔得起，恐失去應有的阻嚇作用；他透露內部曾討論加至50歐元（約454港元），最終認為以30歐元為上限可以接受。2027年的新收費仍須與中央政府商討並取得同意，其言論周一獲全國媒體廣泛轉載。

圖為2024年8月1日，意大利威尼斯，聖馬可廣場上的遊客攤位。當天，威尼斯市政府宣布旅遊團人數上限為25人，以保護這座脆弱的潟湖城市並減輕大眾旅遊的壓力。（Reuters）

威尼斯入城費於2024年推出，屬全球首創，只向即日往返旅客徵收，提早預訂者繳付較低費用，14歲以下兒童等可獲豁免。2026年的徵費期為4月3日至7月26日，於指定日子上午8時30分至下午4時實施，售出近68萬張入城票，為庫房帶來逾520萬歐元（約4,722萬港元）。

威尼斯長年受過度旅遊及人口流失困擾，官員稱徵費旨在引導旅客避開五一勞動節等一年中最擁擠的時段。