加拿大校園槍擊案　紐時曝光兇手更多照片　14歲生日時曾持槍拍照

加拿大警方2月11日證實，在卑詩省Tumbler Ridge鎮一間高中開槍，造成校園大屠殺的兇手是一名患有精神問題的18歲變性女子Jesse Van Rootselaar，她在槍擊案發生後自殺身亡。紐約郵報周三報道首次曝光兇手照片，其中一張是兇手14歲生日時，其祖母曾在Facebook上傳她持槍的照片。



Jesse Van Rootselaar大約4年前從Tumbler Ridge中學輟學，目前已不是該校學生。在她14歲生日時，其祖母曾於Facebook上發布幾張照片，並在帖文中寫道：「祝我們的孫子Jesse14歲生日快樂！！永遠愛你！！XOXO。」

加拿大卑詩省皇家騎警（RCMP）副總監麥克唐納（Dwayne McDonald）表示，Jesse Van Rootselaar「出生時生理性別為男性，大約六年前開始變性為女性，並認同自己是女性。」麥克唐納還稱，警方多年來曾多次因擔憂她的精神健康狀況而前往其家中。

加拿大卑詩省Tumbler Ridge校園槍擊案兇手Jesse Van Rootselaar生日照。（網絡圖片）

在此次校園槍擊案發生前，兇手還殺害了自己39歲的母親和11歲的繼弟。警方在接獲一名與疑兇和兩名受害者有親屬關係的少女報警後，前往疑兇家中發現屍體。