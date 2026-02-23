加拿大校園槍擊案ChatGPT早知情？母公司OpenAI經風險評估未報警

加拿大卑詩省Tumbler Ridge地區2月10日發生校園槍擊案，18歲兇手Jesse Van Rootselaar槍殺8人後自盡。OpenAI近日披露，2025年6月其透過檢測工作發現槍手的ChatGPT帳戶涉及描述槍支暴力場景，但經評估後，認為其未構成「迫在眉睫」的風險，故當時未向警方通報。



《華爾街日報》報道，OpenAI表示，當時公司內部曾考慮向執法部門通報槍手與ChatGPT的互動情況。她在幾天時間內描述涉及槍支暴力的場景，因而被自動審核系統標記，引起OpenAI員工警覺。

加拿大卑詩省Tumbler Ridge校園槍擊案兇手Jesse Van Rootselaar，圖為其14歲生日時的持槍生日照。（Facebook）

公司內部曾就是否將此帳戶情況通報加拿大皇家騎警進行討論，部份員工認為其言論暗示她將在現實生活中實施暴力，敦促領導層通報警方。然而OpenAI領導層評估其描述內容未達需要移交執法部門的程度，無「迫在眉睫且可信的風險」，最終決定不聯絡當局，僅以違反使用政策為由封鎖該帳戶。

直到槍手在2月10日犯下9死、至少25傷的校園槍擊案後，OpenAI向警方提供線索，並配合調查。

2026年2月11日，加拿大卑詩省Tumbler Ridge鎮，警察站在發生致命槍擊案的高中外。（Reuters）

OpenAI表示，若果發現ChatGPT帳戶對話存在迫在眉睫的風險，人工審核員可將對話移交執法部門，但其會權衡暴力風險和隱私因素，擔憂不必要的警方介入會造成用戶影響。