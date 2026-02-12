加拿大校園槍擊案9死　警方：槍手是18歲變性女子曾有精神問題

加拿大警方2月11日（周三）證實，在卑詩省Tumbler Ridge鎮一間高中開槍，造成校園大屠殺的兇手是一名患有精神問題的18歲變性女子，但並未透露其作案動機。警方確認疑兇名為Jesse Van Rootselaar，她在槍擊案發生後自殺身亡。警方同時將死亡人數從最初公布的10人修正為9人。



綜合《路透社》和《衛報》報道，加拿大卑詩省皇家騎警（RCMP）副總監麥克唐納（Dwayne McDonald）表示，疑兇出生時生理性別為男性，大約六年前開始變性，並在公開場合和社交平台上以女性身分示人。

在疑兇家中發現的39歲死者是疑兇的母親，11歲的受害者是嫌犯的繼弟。

私人住宅內的死亡事件發生在疑兇前往高中開槍射擊之前。

警方在接獲一名與疑兇和兩名受害者有親屬關係的少女報警後，前往疑兇家中。

加拿大卑詩省Tumbler Ridge中學發生槍擊案後，學生們舉起雙手離開教學大樓：

據報道，在Tumbler Ridge 中學遇害的包括一名39歲的教師、三名12歲的女學生和兩名分別為12歲和13歲的男學生。一名受害者被發現死於樓梯間，其餘受害者則在學校圖書館內被發現。

警方稱在現場繳獲了兩把槍，一把長槍和一支改裝手槍。警方仍在調查這兩支槍的來源及其在事件中的作用。

疑兇大約四年前從Tumbler Ridge中學輟學，目前已不是該校學生。

目前並沒有任何資訊表明學校裏的任何受害者是特定目標。

過去幾年，警方曾多次前往疑兇家中，處理其精神健康問題。

其中一次是大約兩年前，警方前往該住所，並根據刑法查獲槍械。這些槍械的合法所有者申請歸還，槍械已獲歸還。

疑兇目前名下並沒有任何合法登記的槍械。

警方認為疑兇是單獨犯案，目前尚不清楚其犯案動機。