加拿大卑詩省爆校園槍擊案　至少10人死亡　其中一人為槍手

撰文：羅保熙
出版：更新：

加拿大警方2月10日證實，卑詩省Tumbler Ridge發生校園槍擊案，造成10人死亡，包括1名嫌疑犯；另有25人在當地醫療中心接受傷勢評估。

