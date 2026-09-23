英媒：貝安德政府拒絕12名涉反修例示威被定罪港人BNO簽證申請

英媒近日引述當地律師報道，自首相貝安德（Andy Burnham）今年7月20日上任以來，已有至少12名港人因在反修例示威中被定罪，而被英國內政部拒絕批出BNO簽證。



《都市日報》（Metro）9月21日（周一）引述一名化名Edward的28歲港人報道。

2026年1月26日，英國倫敦，一名手持香煙的女子走過一面英國國旗。（Getty）

2019年7月28日，他與數千名抗議人士一起前往元朗，參與反修例示威活動。

Edward其後因非法集結被捕，之後在被拘留期間被控參與暴動。Edward拒絕認罪，最終被判有罪，並於2022年1月被判處三年半監禁。

Edward於2024年3月獲釋。他的家人其後移民到英國，Edward於2025年10月申請BNO護照，但內政部於今年7月21日拒絕了他的申請。

據《地鐵報》看到的信件顯示，內政部官員表示，他們拒絕Edward的簽證申請是他曾因參與暴動而被定罪。

按照英國移民法，如果申請人被判處12個月以上的監禁，則必須拒絕其簽證申請，但這條規定不適用於那些「在英國不構成犯罪」（that would not be criminal in the UK）行為的情況。

據報道，內政部的信件大量引用了香港法院對Edward的判決，判決描述了他如何站在示威者最前面與警方對峙，並且沒有服從驅散命令。

2026年9月18日，英格蘭曼徹斯特，英國首相貝安德（Andy Burnham）在「北部唐寧街10號」會見愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin，不在圖中）。（Reuters）

報道又引述一名曾參與理工大學示威，化名John的港人。

2019年11月19日，John參與理大示威，他後來被控暴動罪並承認控罪。

John在獄中服刑兩年一個月後，於2025年11月因表現良好提前獲釋。

據《地鐵報》閱覽過的一封信顯示，英國內政部於7月22日駁回他的申請，理由是他的暴動罪刑期超過12個月。

與Edward的情況一樣，官員大量引用了香港法官的判決。

英國內政部其後回應指，他們無法「評估」這些來自「匿名人士說法」的真實性。

發言人補充說：「英國政府一如既往地堅定支持在英的香港社區成員，並全力支持申請BNO的途徑，該途徑將繼續歡迎香港公民。」

英國國民（海外）護照，簡稱BNO護照。（資料圖片 / 羅國輝攝）

但是與此同時，發言人指對那些英國入境法例中涉及有案底和其他問題行為的規定，同樣適用於BNO簽證申請。