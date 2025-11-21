BNO簽證「5＋1」｜永久居留門檻恐升高：英文須B2　設入息條件

英國內政部11月20日發布針對改動永久居留權條件的諮詢文件，內容指英國國民（海外）簽證（BNO簽證，即BNO Visa）維持5年通向永久居留，即簽證持有人在英國居住滿5年後，可申請永久居留權。而除「5+1」安排以外，諮詢文件也規定，BNO簽證持有人在申請永久居留權時，需符合與其他移民一致的更高門檻，滿足包括英文與收入能力在內的五大條件。



根據文件，想要獲得英國永久居留權人士，應通過持續為英國做出貢獻，包括工作、社區參與或其他實質貢獻，才能獲得永久居留權，而非在滿足固定居留期限後，通過政府自動授予以獲得居留權。

文件其後列明五大條件，即：

1. 英文能力：由 B1 提升至 B2

2. 收入要求：3至5年內年收入至少12,570英鎊（約12.8萬港元）

3. 通過 「Life in the UK 」試（現在已有，測試對英國歷史文化認識程度）

4. 無刑事紀錄（現在已有）

5. 無欠NHS費用、無欠稅（現在已有）



在英文能力部份，申請人須達歐洲語言共同參考架構下的B2程度，相當於英國普通教育高級程度證書（A-level）的水平，內部設置考核讀、寫、聽、講四大部份，遠高於現時申請入籍的B1水準的要求。而B1水準則相當英國中等教育普通證書（GCSE），規定可通過與考官以英語對答過關，毋須考核閱讀與作文。

在收入要求部份，申請人須滿足對英國做出貢獻，強調申請人的年收入應該至少達到12,570英鎊，並須持續3至5年，即須達個人免稅額水平，並有實際報稅及供國民保險（NI）紀錄。

文件特別指出，即使日後英國調整免稅額，此門檻亦不會自動上調或下調。目前 以BNO簽證移居英國的港人沒有最低入息門檻，但諮詢文件顯示，以後將成為所有永居申請人必須符合的條件，意味港人同樣受影響。

根據文件，英方預計2026年會有9.2萬個BNO簽證港人符合取得永居資格，2027年為5.4萬個，2028年為2.6萬個，2029年為1.6萬個，2030年為7000個。