BNO簽證｜英放寬持證人回歸前未成年子女獨立申請 料2.6萬人移英
撰文：林遠航
出版：更新：
壹傳媒創辦人黎智英被判囚20年的數小時後，英國宣布擴大BNO簽證資格。英國《衛報》引述當地內政部發言人指，英國國民（海外）（BNO）護照持有人在1997年主權移交前未滿18歲的子女，合資格獨立申請BNO簽證，無須依附父母。內政部預料，今次放寬後，未來五年將有2.6萬人移英。
不需再依附父母申請 可與伴侶和子女移居英國
《衛報》香港時間今日（9日）下午報道指，在1997年香港主權移交時未滿18歲的英國國民（海外）（BNO）身份持有者子女，可在不依附父母的情況下，獨立申請BNO簽證，其伴侶和子女也將能透此途徑移居英國。
已為近17萬港人移英
報道引述內政大臣謝柏娜（Shabana Mahmood）指，英國會永遠履行對香港人的歷史承諾，「雖然我們必須恢復邊境秩序和控制（移民），但英國人永遠歡迎真正需要庇護的人。」她又指，自2021年以來，英國已為近17萬港人提供「避風港」，現正擴大簽證資格，讓更多家庭來英建立新生活。
外相顧綺慧（Yvette Cooper）表示，現屆政府仍會堅定不移支持香港人，「我們正確保因年齡問題而錯失保護的年輕人，如今能夠獲得保障。」
