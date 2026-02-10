英國放寬港人申請BNO簽證條件　中駐英使館：其心可誅

壹傳媒創辦人黎智英2月9日被判囚20年的數小時後，英國宣布擴大BNO簽證資格。英國《衛報》引述當地內政部發言人指，英國國民（海外）（BNO）護照持有人在1997年主權移交前未滿18歲的子女，合資格獨立申請BNO簽證，無須依附父母。內政部預料，今次放寬後，未來五年將有2.6萬人移英。中國駐英大使館翌日回應，呼籲停止政治操弄。



中國駐英大使館網站2月10日刊登發言人回應，稱中方一貫堅決反對英方操弄BNO問題、干涉中國內政。

發言人指，英方此前類似做法已導致一些受蠱惑的港人背井離鄉，到英國後遭受歧視、生計窘迫，淪為「二等公民」。英方現在進一步玩弄BNO伎倆，其行可鄙，其心可誅。

中方敦促英方認清大勢，停止政治操弄，停止干涉香港事務和中國內政，否則必將自取其辱、自食惡果！

英國國民（海外）護照，簡稱BNO護照。（資料圖片 / 羅國輝攝）

不需再依附父母申請 可與伴侶和子女移居英國

《衛報》9日下午報道指，在1997年香港主權移交時未滿18歲的BNO身份持有者子女，可在不依附父母的情況下，獨立申請BNO簽證，其伴侶和子女也將能透此途徑移居英國。

已為近17萬港人移英

報道引述內政大臣謝柏娜（Shabana Mahmood）指，英國會永遠履行對香港人的歷史承諾，「雖然我們必須恢復邊境秩序和控制（移民），但英國人永遠歡迎真正需要庇護的人。」她又指，自2021年以來，英國已為近17萬港人提供「避風港」，現正擴大簽證資格，讓更多家庭來英建立新生活。

外相顧綺慧（Yvette Cooper）表示，現屆政府仍會堅定不移支持香港人，「我們正確保因年齡問題而錯失保護的年輕人，如今能夠獲得保障。」