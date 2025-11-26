BNO簽證｜永居門檻或提高　英內政部：考慮為持有人設過渡安排

英國11月20日發布針對改革永居（ILR）申請的諮詢文件，其中英國國民（海外）簽證（BNO簽證，即BNO Visa）維持5年通向永久居留，但文件提出了多項提高申請門檻的建議。對此，內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp，暫譯）周二稱，考慮為BNO持有人設「過渡安排」（transitional arrangement）。



據英國國會網站，下議院周二就移民改革對人道簽證途徑的影響展開辯論，當中BNO簽證一度成為討論焦點。

2025年9月10日，英國伯明罕，工黨議員塔普（Mike Tapp，暫譯）出席由天空新聞（Sky News）主辦的跨平台直播辯論。（Getty）

塔普在與會期間表示，BNO簽證屬於「賺取定居權」（earned settlement framework）框架，意味着新要求原則上同樣適用於BNO申請者。

不過，塔普強調，現階段所有諮詢內容均未有定案，目前政府正就BNO持有者等社群是否可獲「過渡安排」，或應否豁免某些弱勢群體諮詢意見。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

英國此前發布針對改動永久居留權條件的諮詢文件顯示，BNO簽證持有人在申請永久居留權時，需符合與其他移民一致的更高門檻，滿足包括英文與收入能力在內的五大條件。