BNO簽證｜永居門檻或提高 英內政部：考慮為持有人設過渡安排
撰文：劉耀洋
出版：更新：
英國11月20日發布針對改革永居（ILR）申請的諮詢文件，其中英國國民（海外）簽證（BNO簽證，即BNO Visa）維持5年通向永久居留，但文件提出了多項提高申請門檻的建議。對此，內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp，暫譯）周二稱，考慮為BNO持有人設「過渡安排」（transitional arrangement）。
據英國國會網站，下議院周二就移民改革對人道簽證途徑的影響展開辯論，當中BNO簽證一度成為討論焦點。
塔普在與會期間表示，BNO簽證屬於「賺取定居權」（earned settlement framework）框架，意味着新要求原則上同樣適用於BNO申請者。
不過，塔普強調，現階段所有諮詢內容均未有定案，目前政府正就BNO持有者等社群是否可獲「過渡安排」，或應否豁免某些弱勢群體諮詢意見。
英國此前發布針對改動永久居留權條件的諮詢文件顯示，BNO簽證持有人在申請永久居留權時，需符合與其他移民一致的更高門檻，滿足包括英文與收入能力在內的五大條件。
BNO簽證「5＋1」｜永久居留門檻恐升高：英文須B2 設入息條件BNO簽證「5+1」不變 英國內政部：維持5年通向永久居留BNO｜英國將公布永居權諮詢文件 內相：一直支持港人「歸國」英國發表《香港半年報告》 強調堅守對港人BNO簽證計劃