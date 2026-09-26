巴基斯坦政府封鎖首都防範示威　撐前總理伊姆蘭汗遊行延期

巴基斯坦政府近日向伊斯蘭堡部署數萬名警察，封鎖高速公路並發出逮捕令試圖阻止遊行，由前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）領導的巴基斯坦正義運動黨（PTI）黨魁則誓言將在全國範圍內舉行示威遊行，要求釋放伊姆蘭汗。



據《衛報》報道，巴基斯坦政府採取極端措施，阻止伊姆蘭汗領導的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）舉行遊行。此前，民眾對伊姆蘭汗在獄中的待遇趕到憂慮，他自2023年以來一直因腐敗指控被關押。

圖為巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）2023年3月17日在拉合爾（Lahore）接受路透社訪問時的情形。（Reuters）

9月25日，正義運動黨魁表示，他們將把開始遊行的時間推遲到10月4日，比原定的9月27日晚一周，並表示希望這次延遲能給政府帶來更大的壓力。

分析人士指，這項抗議活動可能對軍方支持的政府構成重大挑戰，該政府被普遍認為軟弱無能、缺乏合法性且不得人心，而伊姆蘭汗仍然是一位頗具影響力的領袖人物。執政聯盟由總理謝里夫（Shehbaz Sharif）領導，但陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir）被外界視為該國的實際領導人。

本週，數十名巴基斯坦正義運動黨（PTI）的高層和部長被拘留或收到逮捕令，而伊姆蘭汗的三位姐妹於21日（本周一）被捕，目前仍被關押，她們被指控對國家安全構成嚴重威脅。

面臨逮捕的人員包括阿夫里迪（Sohail Afridi），他是伊姆蘭汗家鄉開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的首席部長，該省是巴基斯坦正義運動黨的大本營，預計將有數千名支持者從那裏加入前往首都的遊行。

阿夫里迪表示，除非政府在改善伊姆蘭汗的獄中待遇和條件做出重大讓步，包括確保伊姆蘭汗的案件得到公正審理，否則巴基斯坦正義運動黨將舉行遊行。

巴基斯坦正義運動黨 聲稱，伊姆蘭汗被單獨囚禁，過去數月來一直被剝奪足夠的醫療照顧，也無法與家人或律師聯繫。

伊姆蘭汗否認所有對他指控，並聲稱他因對政府和軍方構成政治威脅而被監禁。除一項判決外，所有針對伊姆蘭汗的法院判決均已被推翻。