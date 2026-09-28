伊朗外長：做好準備重新開戰　但未放棄外交努力

美伊局勢僵持，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於9月27日表示，伊朗已做好與美國戰事重開的準備，但尚未放棄進行外交接觸。



伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）2024年9月25日在聯合國大會總部出席記者會（Reuters）

阿拉格齊當日接受美國媒體採訪時稱，伊朗已為戰事重開做好充分準備，但也隨時準備進行外交接觸，這取決於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的選擇。

對於伊朗提出7日內重開霍爾木茲海峽的方案，阿拉格齊同日表示，儘管特朗普公開表態反對，但負責調解美伊談判的中間人尚未正式向伊方轉達美國拒絕方案的決定。

2026年9月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在芝加哥步下「空軍一號」後，向媒體發表講話。 （Reuters）

阿拉格齊重申，作為重新開放海峽的交換條件，伊朗要求解凍被非法扣押的資金和資產，並希望能夠出售石油。他強調，這些條件「並非新要求」，而是美國此前已在諒解備忘錄中承諾過的事項。

針對美國可能對伊朗發動的襲擊，伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）表示，伊朗武裝部隊已做好充分準備，將竭盡全力進行對抗。

他指出，美國的優先事項是確保以色列政權的安全，並維護其自身利益，而並非該地區伊斯蘭國家的利益，將美國勢力驅逐出西亞將使該地區更加安全。