特朗普稱美官員與斡旋方會談　美國很快會贏得對伊戰事

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月28日表示，尋求結束美伊戰事的斡旋方代表，當日曾與美方官員會談。不過，他指美國很快就會贏得這場戰爭。



有消息稱，據了解美伊談判情況的官員透露，美國和伊朗料於28日或29日再次通過斡旋方舉行會談。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）和卡塔爾的代表目前正在美國，會談料將聚焦於修訂伊朗提出7日內重開霍爾木茲海峽的提議。



2026年9月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見傳媒。（Reuters）

特朗普在白宮橢圓形辦公室表示，「我們會贏的；在我看來，結果非贏不可。」他又稱 ，勝利很快就會到來，且在美國贏得這場戰事後，汽油價格將會大幅下降。

伊朗議會國家安全與外交政策委員會副主席表示，美國在進行任何談判前，必須接受伊朗提出的條件。核問題已經不再是談判的核心或軸心，目前霍爾木茲海峽才是談判的重點。

2026年9月28日，英國多份報紙以頭版報道，皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近前一天有5名男子被捕，他們涉嫌觸犯爆炸品罪及準備恐怖主義活動。（Reuters）

英國准涉嫌圖襲美軍基地5疑犯保釋 特朗普稱驚訝

對於英國逮捕5名男子，指他們涉嫌企圖恐襲美軍使用、位於英格蘭西南部的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford），特朗普對5名疑犯獲准保釋感到驚訝，指如果是他便不會釋放5人；又暗示他們可能與伊朗有關。特朗普稱知道答案，但不會說出來。

不過，伊朗駐英國大使館同日發表聲明，譴責部份英國個人和媒體發布「毫無根據的惡意猜測」，試圖將伊朗與這次被捕的5名疑犯聯繫起來。