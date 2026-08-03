特朗普推社交帖文「付費搶先看」服務　交易商或享毫秒級優勢捱批

「只要付錢，就可以第一時間得到特朗普（Donald Trump，又譯川普）的市場消息。」據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月2日報道，美國特朗普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group）於1日推出一項付費數據服務，允許訂閲客戶更快獲取美國總統特朗普在其自創社交平台「真相社交」（Truth Social）上發布的帖文。



特朗普媒體科技集團臨時行政總裁凱文・麥格恩（Kevin McGurn）在一份聲明中稱，這項名為「真相API」的服務將向企業提供「直接、授權的實時訊息流」，涵蓋該平台上「最有市場影響力的帖文」。

特朗普曾向媒體展示「打印版Truth Social貼文」：

CNBC稱，雖然麥格恩沒有明確提及特朗普的名字，但特朗普顯然是「真相社交」平台上影響力最大的用戶。他的「真相社交」賬號擁有超過1,300萬關注者，他也經常在該平台率先公布重要的政策決定，包括有關美國與伊朗軍事衝突的最新消息。

美國全國廣播公司（NBC）指出，特朗普熱衷於在社交媒體上發布全球事務和經濟政策的最新動態，這與以往的美國總統形成鮮明對比。過去，美國總統通常會通過更加正式的渠道發布此類公告，例如白宮的新聞辦公室和白宮官方網站。

許多交易公司已經通過現有的服務接入「真相社交」，抓取特朗普發布的帖文並實時推送給客戶。但如果直接使用「真相社交」提供的數據推送服務，交易公司可能比普通公眾提前數秒或者數毫秒獲取特朗普的消息。對於高頻交易公司來說，數毫秒之差也可能產生巨大影響。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）熱衷於在社交媒體上發布全球事務和經濟政策的最新動態，這與以往的總統形成鮮明對比。圖為特朗普帖文。（翻攝自Truth Social）

美國「商業內幕」（Business Insider）網站稱，特朗普媒體科技集團尚未公布這項新服務的具體收費標準。但此前有消息稱，該公司考慮過每月收費10萬美元（約78萬港元），或者提供簽約三年、每月收費6萬美元（約47萬港元）的折扣方案。

作為特朗普媒體科技集團的主要股東，特朗普也將從這項服務中獲得利潤。根據去年披露的財務訊息，特朗普持有該公司1.1475億股，佔到股份總額的41%。

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這一舉措已經引起批評人士的質疑。美國民主黨參議員亞當・希夫（Adam Bennett Schiff）和伊利沙伯・禾倫（Elizabeth Ann Warren）已致信美國證券交易委員會（SEC），呼籲該機構調查相關服務是否違反美國法律。他們在信中批評說：「這是對總統職權的濫用，用於謀取個人利益，對市場信譽和普通投資者構成損害，同時讓華爾街和其他富有的內部人士獲利。」

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】