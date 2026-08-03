特朗普推社交帖文「付費搶先看」服務　交易商或享毫秒級優勢捱批

撰文：觀察者網
出版：更新：

「只要付錢，就可以第一時間得到特朗普（Donald Trump，又譯川普）的市場消息。」據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月2日報道，美國特朗普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group）於1日推出一項付費數據服務，允許訂閲客戶更快獲取美國總統特朗普在其自創社交平台「真相社交」（Truth Social）上發布的帖文。

特朗普媒體科技集團臨時行政總裁凱文・麥格恩（Kevin McGurn）在一份聲明中稱，這項名為「真相API」的服務將向企業提供「直接、授權的實時訊息流」，涵蓋該平台上「最有市場影響力的帖文」。

特朗普曾向媒體展示「打印版Truth Social貼文」：

CNBC稱，雖然麥格恩沒有明確提及特朗普的名字，但特朗普顯然是「真相社交」平台上影響力最大的用戶。他的「真相社交」賬號擁有超過1,300萬關注者，他也經常在該平台率先公布重要的政策決定，包括有關美國與伊朗軍事衝突的最新消息。

特朗普媒體擬向華爾街大行推課金制　月付10萬美元可搶投資先機特朗普狂發文背後美女助手　被指擁有其手機密碼赴國宴惹議｜有片

美國全國廣播公司（NBC）指出，特朗普熱衷於在社交媒體上發布全球事務和經濟政策的最新動態，這與以往的美國總統形成鮮明對比。過去，美國總統通常會通過更加正式的渠道發布此類公告，例如白宮的新聞辦公室和白宮官方網站。

許多交易公司已經通過現有的服務接入「真相社交」，抓取特朗普發布的帖文並實時推送給客戶。但如果直接使用「真相社交」提供的數據推送服務，交易公司可能比普通公眾提前數秒或者數毫秒獲取特朗普的消息。對於高頻交易公司來說，數毫秒之差也可能產生巨大影響。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）熱衷於在社交媒體上發布全球事務和經濟政策的最新動態，這與以往的總統形成鮮明對比。圖為特朗普帖文。（翻攝自Truth Social）

美國「商業內幕」（Business Insider）網站稱，特朗普媒體科技集團尚未公布這項新服務的具體收費標準。但此前有消息稱，該公司考慮過每月收費10萬美元（約78萬港元），或者提供簽約三年、每月收費6萬美元（約47萬港元）的折扣方案。

作為特朗普媒體科技集團的主要股東，特朗普也將從這項服務中獲得利潤。根據去年披露的財務訊息，特朗普持有該公司1.1475億股，佔到股份總額的41%。

延伸閱讀：特朗普牌T1手機終發貨　撤下美國製造標籤　外媒質疑為HTC貼牌機

+12

這一舉措已經引起批評人士的質疑。美國民主黨參議員亞當・希夫（Adam Bennett Schiff）和伊利沙伯・禾倫（Elizabeth Ann Warren）已致信美國證券交易委員會（SEC），呼籲該機構調查相關服務是否違反美國法律。他們在信中批評說：「這是對總統職權的濫用，用於謀取個人利益，對市場信譽和普通投資者構成損害，同時讓華爾街和其他富有的內部人士獲利。」

特朗普白宮記者晚宴講笑話頻冷場　聲稱無意再次參加總統競選特朗普稱美國參與推高日圓匯率是為展現兩國友誼：永遠支持日本特朗普引強迫勞動加徵中國關稅至22%　北京或許不悦但不會報復特朗普叫停轟炸　以色列上網才得知　伊朗如何掌握戰爭節奏？

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

特朗普
內幕交易
社交網絡
理財投資
美國
觀察者網