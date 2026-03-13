伊朗報復武器大量指向阿聯酋　富人集體逃亡　「杜拜夢」瀕崩潰

昔日中東最穩定的金融與觀光中心杜拜，正陷入生存危機！隨着美國、以色列與伊朗的軍事對峙急劇升級，這座曾被稱為億萬富翁「黃金遊樂場」的免稅天堂，在短短兩週內慘變「鬼城」。原本的棕櫚島海灘與頂級購物中心如今空蕩蕩，取而代之的是伊朗無人機的轟鳴與外籍居民的逃亡潮。



黃金天堂變靶心 報復武器2/3指向阿聯酋

根據《每日快報》及《朝鮮日報》最新報道，自2月28日伊朗啟動報復行動以來，阿聯酋（UAE）因與西方國家密切的軍事及情報合作，成為打擊重點。

伊朗高達三分之二的報復性武器直接針對阿聯酋的關鍵機場與金融基礎設施，試圖癱瘓這座全球金融物流樞紐。杜拜國際機場更在遭受無人機夜襲後被迫無限期停飛，雖一度恢復有限度運作，但至今仍因空域安全疑慮頻繁關閉。

「杜拜 dream」崩解 4.5萬英僑發動逃亡潮

杜拜超過90%的居民為外籍人士，吸引他們的是零所得稅與奢華生活，但這些誘因在戰爭恐懼面前瞬間失效。白羅斯媒體Nexta分享的影像顯示，昔日人山人海的海灘上「只有一個人」，豪華別墅與標誌性地標費爾蒙酒店（Fairmont Hotels and Resorts）皆受損嚴重。

在杜拜居住16年的英國校長特魯丁格感嘆：

這裏多數人深受創傷，許多人離開後不再回來。

據統計，自3月1日起，已有約4.5萬名英國公民緊急撤離，對比戰前的20萬規模，逃亡趨勢正在加劇。

專家警告：10天內若不平息 經濟將面臨崩潰

與擁有豐富石油儲備的鄰國不同，杜拜極度依賴旅遊、零售與金融業。阿聯酋扎耶德大學教授阿爾梅扎伊尼（Khaled Almezaini）警示，杜拜經濟韌性已達臨界點，若攻擊持續10至20天，航空與觀光業將遭受永久性損害。路透社預測，今年中東地區因戰爭導致的支出損失將高達253億英鎊（約2641億港元）。

伊朗最新威脅：目標鎖定中東金融機構

杜拜媒體辦公室確認，11日兩架伊朗無人機再度突襲機場周邊，造成包括印度、加納與孟加拉籍共4名男子受傷。伊朗軍事指揮部更發出最後通牒，威脅下一波打擊將鎖定沙特、巴林與杜拜境內的銀行與金融機構。

波斯灣2油輪炸成火球！CNN：美商船遭「伊朗自殺船」撞擊1死

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】