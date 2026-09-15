美空軍參謀長曝伊朗戰爭細節：攔截千枚導彈　火力打擊下起飛戰機

【軍事】美國空軍參謀長肯尼斯威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）上將在美國空軍與太空軍協會舉辦的航空、太空與網絡研討會講述了一些「史詩狂怒」（伊朗人稱之為齋月戰爭）期間的細節，美國「戰區」網站在場並且簡單整理了一下。



這位將軍總體上讚許了美軍在戰區的勇氣和專業素養，但他也透露了一些戰爭期間的數字：

戰鬥期間，美軍500架飛機執行了超過10000次飛行任務，平均每天超過250次；

戰鬥期間，美軍共打擊了超過13000個軍事目標；

美國空軍的MQ-9A「死神」無人機共打擊了860個目標；

戰鬥期間，共拉響了1000多次防空警報，擊落了來襲的超過1000架攻擊型無人機和1200枚彈道導彈。



這位空軍參謀長表示，伊朗導彈在戰爭期間擊中了聯軍機庫，導致美軍固定翼飛機損失，美軍不得不在燃燒的機庫中拯救機組成員由於無法徹底攔截伊朗火力，美軍不得不在火力襲擊下放飛戰機和無人機，讓美軍感觸頗多。

美國空軍參謀長肯尼斯威爾斯巴赫上將（中）。（Getty Images）

於去年11月就任的威爾斯巴赫在會上這樣說：

自擔任參謀長以來，我有幸在中央司令部各處與空軍官兵共度時光，我走過停機線，參觀過維修機庫，也站在作戰中心內，看着年輕美國人在那裏管理頭頂上的任務。讓我講講我最近中東之行中遇到的一些勇敢的空軍官兵。他們向我講述了在一次襲擊期間，他們在停機線上的經歷。

燃燒的機庫

威爾斯巴赫談及了一次伊朗人對美軍機庫的打擊，他說：「導彈來襲時，空軍官兵衝向掩體，片刻之後，一枚導彈擊中附近一座機庫，裏面的飛機燃起大火。掩體頂住了爆炸，但衝擊力把門損壞得無法打開，把空軍官兵困在裏面。想象一下那個場景，火勢在蔓延，一架飛機就在幾英尺外燃燒，隊友被困在裏面，他們無路可逃。儘管如此，空軍官兵還是朝着火焰跑去。」

「一名安保部隊軍士抓起一根撬棍，把門撬開，」他繼續說。「他冷靜地與被困在裏面的空軍官兵溝通。幾秒鐘後，燃燒飛機上的彈射座椅點火，玻璃和金屬碎片四處飛散。最終，門被弄開了，空軍官兵逃出來，跑向掩體。」

威爾斯巴赫沒有透露具體的基地和更多細節，但他說：「無論我走到哪裏，我都看到空軍官兵帶着戰士般鋼鐵般的眼神，決心完成任務並保護戰友……超過3萬名空軍官兵為支持『史詩之怒行動』部署到十幾個地點。他們與陸軍士兵、海軍水兵、海軍陸戰隊員、太空軍官兵以及盟友夥伴並肩服役。」

在伊朗火力打擊下放飛F-15E

威爾斯巴赫說：「史詩之怒行動將因其規模、精確和速度而被研究，在38天的作戰行動中，聯合部隊打擊了超過1.3萬個軍事目標。500架飛機執行了1萬架次飛行，平均每天超過250架次。我們的空軍官兵在1200次紅色警報中完成了這些任務，同時執行了48次機場搶修，並完成了420多次需報告的爆炸物處理——這是屬於這些人的漫長而孤獨的個人行動——排爆技術員離開相對安全的地方，接近疑似炸彈或未爆彈藥，使其對其他人安全。」

美軍F-15E戰機。（美國空軍官網）

「這些數字背後，是空軍官兵做出的數千個決定，他們必須在敵人積極試圖阻止他們時保持任務推進，」威爾斯巴赫說。「其中一人是加勒特，來自東德克薩斯州的上士 F-15E 機務長。他加入空軍是為了旅行和看世界。我們確實讓他實現了這個目標，但我不確定中東正是他想要的。『史詩之怒行動』第二天，加勒特正在停機線放飛四架F-15E『攻擊鷹』，這時紅色警報響起。他周圍的空軍官兵開始跑向掩體。加勒特的腎上腺素飆升。他完全知道那警報意味着什麼。危險正在襲來，但他的放飛尚未完成。」

作為典型，威爾斯巴赫表揚了這位美軍飛行員：「一名年輕空軍官兵和他一起工作，加勒特讓他去掩體，加勒特留下了。團隊其餘人員被隔開，於是他給武器解除保險，並完成飛機的放飛準備。繼續……當其他人都跑向掩體時，他決定留下。加勒特明白那些『攻擊鷹』為什麼會在戰區。他知道它們是己方最需要的兵器，所以他留下來直到工作完成。直到最後一架戰機滑出放飛，加勒特才終於躲避。後來有人問他為什麼，他的回答很簡單：他的戰友需要那些飛機升空。」

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在火力下擊落無人機

除了固定翼戰機部隊，威爾斯巴赫還表揚了無人機部隊，他說：「數百英里外，兩名高級空軍士兵沙娜和諾蘭追蹤了一群朝他們基地飛來的敵方無人機，」威爾士巴赫指出。「沙娜加入空軍是為了養家。『史詩之怒行動』初期，她發現自己正在保護另一個家庭——依賴她的數百名空軍官兵。」

「紅色警報宣佈來襲攻擊時，人們衝向掩體，但沙娜和諾蘭仍專注於面前的屏幕，因為每個來襲航跡都可能是瞄準他們戰友的武器，」這位上將說。「沙娜27歲，諾蘭21歲。想想我們交給這兩名空軍官兵的責任。數百條生命依賴他們識別威脅並採取對抗措施。每一秒都重要。賭注是生與死。那一夜，沙娜和諾蘭共同取得10多次地對空擊殺戰果，在威脅到達他們保護的空軍官兵之前，一個接一個將其擊敗。有些時刻他們感到害怕，大多數人都會害怕，但勇氣不是沒有恐懼。勇氣是克服恐懼。他們保持鎖定，相信訓練，完成了周圍所有人指望他們完成的工作。」

襲擊後收拾殘局

威爾士巴赫還介紹了另外幾個美軍典型：「彼得是來自紐約的高級空軍士兵，作為航空運輸專業空軍人員在中東待了九個月，他和團隊搬運重型彈藥、準備導彈系統、卸下『愛國者』裝備，而彈道導彈和攻擊無人機反覆襲擊他們的機場。其中一次襲擊變得非常接近，敵方火力摧毀了彼得的住所和幾乎所有他從家帶來的東西。想象一下，12小時輪班後回來，發現你的簡易住所已成廢墟。他隨身帶到半個地球之外的少數家鄉物品都沒了。彼得的回答讓我徹底了解了他。他說，財物可以替換，但任務不能。」

讓「死神」飛行

威爾斯巴赫還介紹了戰爭了期間的MQ-9B無人機部隊，他說：「超過4000個動態目標必須被發現、識別、確認和打擊遙控駕駛飛機、空中情報監視偵察平台、網絡操作員、太空專業人員和無數其他人，將海量數據轉化為指揮官可用的情報。『修特』是一名有着追求卓越家族傳統的中尉，」他的兩位祖父都曾在陸軍服役。我相信他們希望孩子過上更好的生活，這也是他父母選擇空軍的原因。如今『修特』雖然駕駛 MQ-9，延續家族傳統。他今年還在體能考核中拿到滿分100分。」

「像 Suit 這樣的飛行員駕駛的 MQ-9 提供了關鍵的情報、監視與偵察以及動能打擊能力，並從處於敵方火力射程內的基地起飛，」威爾士巴赫說。「Suit 在一次正在進行的襲擊中計劃並放飛了一架 MQ-9 戰鬥架次。導彈擊中機場時，Suit 滑出並把他的『死神』送上天空。他把控制權交給另一組人員，然後切換到地面控制站回收另一架 MQ-9。他的機組摧毀了一個優先目標，隨後將傳感器轉回本方機場，檢查跑道受損情況，並判斷行動能否繼續。」

『死神』在『史詩之怒行動』中是作戰指揮官的主力裝備。它提供實時情報，打擊了860個目標，讓我們的部隊佔據優勢，同時剝奪敵人的行動自由。像 Suit 這樣的空軍官兵確保這一資產留在戰鬥中並最大化其影響。MQ-9 的成功表明，需要一種有能力的後續機型，以更高的生存性、適應性和更低的成本實現同樣效果。

營救在伊朗上空被擊落的 F-15E 機組

威爾斯巴赫還介紹了美國空軍營救飛行員的活動，他說：「皮馳斯是來自德克薩斯的空戰管理員，在『史詩之怒行動』期間，她發現自己身處一個她的家族將世代傳頌的故事中心。皮馳斯領導134名聯合與聯盟操作員，負責複雜戰場空間中的指揮與控制。她的團隊支持了涉及攔截伊朗1000多架單向攻擊無人機和攔截1200個敵方彈道導彈威脅的行動。這些數字難以理解，但對皮馳斯而言，指揮與控制不是屏幕上移動的一堆符號。」每個符號都代表真實事物：一架飛機、一個威脅、一個機組、一名空軍官兵。」

「就在這段時間，其中兩名空軍官兵在伊朗境內與外界隔絕。隨後發生的事情成為這次行動的標誌性時刻之一。在50多個小時裏皮馳斯是眾多協調戰鬥搜救行動的人之一，帶領團隊整合176架飛機——戰機、轟炸機、加油機、情報平台——以及空軍特種作戰司令部部隊，匯聚於一個目標：把這些美國人帶回家。想想那個問題的複雜性，」威爾士巴赫指出。「飛機以不同速度、高度、燃油狀態運行，擁有不同傳感器、武器和責任，而敵人還在積極試圖阻止他們。維修團隊忙着增加可用戰機數量。加油機機組延長部隊航程和續航。情報專業人員追蹤威脅。美國空軍特種部隊帶來接觸孤立隊友並將其救出所需的專業能力。每一名空軍官兵都在做不同的事，但都在為同一任務作貢獻。」

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