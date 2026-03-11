赴日旅遊容易變胖？遍地澱粉食物日本人卻「一堆瘦子」 網揭真相
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
日本是台灣人最愛旅遊的國家首選，不僅美食多、風景漂亮，而且離台灣又近、日圓匯率又低，讓許多台灣遊客每年都頻頻往日本跑。有網友好奇如果在日本住久了，每天吃的不是咖哩飯、炸豬排飯，不然就是拉麵、燒肉等，這樣是不是很難瘦下來？
這名網友在PTT發文表示，自己在日本住久了，雖然每天都會一直走路，但飲食上卻讓他覺得很難瘦下來。原PO透露每天的早餐幾乎是咖啡、咖哩飯、玉子燒、炒麵等，午餐和晚餐則是、炸豬排飯、燒肉、拉麵，偶爾再買酒配零食，讓他打趣地說這樣的飲食模式根本很容易胖，也想問大家：「有人來日本旅遊變瘦的嗎？」
貼文引起討論，不少人認同境外遊玩就是要享用美食，再加上日本好吃的東西太多，要瘦真的很難：
「確實，碳水化合物太多，口味又重很容易吃多」
「每天早餐咖喱飯，不胖才怪」
「去就是要吃東西，很難變瘦」
「那裡都是澱粉加澱粉，然後一堆熟食，很難瘦」
「走兩萬步也比不上一堆吃下的美食的熱量」
但也有網友指出日本人習慣走路，也是不容易變胖的原因：
「每天三萬步，怎麼會胖」
「你個人問題吧，每天兩萬步、蛋白質好取得，吃滿後自己算TDEE（每日總消耗熱量），怎樣都不會胖，不要騙」
「那為啥日本人都一堆瘦子？」
「你只要每天都用走的一定不會胖，有走路就有本錢」
延伸閱讀：日本旅遊不用給小費已成過去？有餐廳的士講明肯收 當地客也會給
+15
日本餐廳貼多國語言結業公告 英韓文寫感謝支持 中文：請勿進入日本文化知多啲「在日本主動幫人會造成別人困擾嗎」過來人這樣說日本旅遊「6常見行為」會被討厭？台網民熱議 吃飯玩手機也不行日本帶「這手信」被機場安檢包圍引騷動 老店自曝：4原因像炸彈
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】